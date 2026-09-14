"Он сошел с ума": как у Зеленского реагируют на инициативу Кравченко о подозрении Кривоносу

"Он сошел с ума. Может, перебоялся", - сказал один из собеседников.

Другие источники издания, приближенные к главе государства, также настаивают на такой версии событий.

Скандал вокруг операции "Карфаген"

Напомним, 5 сентября НАБУ и САП в рамках операции "Карфаген" заявили о разоблачении преступной организации, которую, по данным следствия, возглавлял чиновник Офиса генпрокурора. По данным следствия, участники схемы могли "крышевать" сеть мошеннических колл-центров и легализовать имущество.

В тот же день офис генпрокурора подтвердил обыски в служебных помещениях, которыми пользовался Руслан Кравченко. В ОГП заявили, что детективы НАБУ получили доступ, в частности, к материалам производства по поводу возможных противоправных действий близких к руководству САП лиц.

6 сентября Кравченко отрицал свою причастность к "крышеванию" мошеннических колл-центров. На следующий день он подал заявление об отставке от должности генпрокурора.

Уже сегодня, 14 сентября, Кравченко заявил, что подписал подозрения директору НАБУ Семену Кривоносу и человеку, близкому к руководителю САП Александру Клименко. Он также призвал руководителей НАБУ и САП уйти в отставку.

В НАБУ заявили, что по состоянию на данный момент Кривоносу официально не вручали подозрение, а утверждения Кравченко об изъятии НАБУ уголовных производств не соответствуют действительности. В антикоррупционном бюро также отрицали, что НАБУ и САП предлагали кому-то "неприкосновенность".