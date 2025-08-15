"Він цього не зробить": Трамп впевнений, що Путін не зможе захопити всю Україну

Зустріч Трампа з Путіним

Нагадаємо, вже сьогодні ввечері на Алясці відбудеться зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна.

Напередодні США заявляли про готовність піднімати питання про можливий обмін територіями між Україною та РФ, що викликало стурбованість Києва та союзників США в Європі.

Проте у Пентагоні підкреслюють, що позиція США щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України залишається незмінною.

У Білому домі оголосили, що саміт розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Зустріч проходитиме у закритому форматі, без доступу широких медіа, але очікується, що після саміту будуть офіційні заяви та пресконференції для обох сторін.

