"Он этого не сделает": Трамп уверен, что Путин не сможет захватить всю Украину

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент США Дональд Трамп уверен, что российский диктатор Владимир Путин не сможет захватить всю Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа во время общения с журналистами.

Трамп заявил, что если бы его не избрали президентом США, Россия захватила бы всю Украину.

"Владимир Путин хотел захватить всю Украину. Если бы я не был президентом, он бы прямо сейчас захватывал всю Украину. Но он этого не сделает", - утверждает американский лидер.

 

Встреча Трампа с Путиным

Напомним, уже сегодня вечером на Аляске состоится встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

Накануне США заявляли о готовности поднимать вопрос о возможном обмене территориями между Украиной и РФ, что вызвало обеспокоенность Киева и союзников США в Европе.

Однако в Пентагоне подчеркивают, что позиция США по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины остается неизменной.

В Белом доме объявили, что саммит начнется в 22:00 по киевскому времени.

Встреча будет проходить в закрытом формате, без доступа широких медиа, но ожидается, что после саммита будут официальные заявления и пресс-конференции для обеих сторон.

Ранее РБК-Украина писало о трех сценариях, которых может ждать Украина после переговоров Трампа и Путина.

