"Он этого не сделает": Трамп уверен, что Путин не сможет захватить всю Украину

Встреча Трампа с Путиным

Напомним, уже сегодня вечером на Аляске состоится встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

Накануне США заявляли о готовности поднимать вопрос о возможном обмене территориями между Украиной и РФ, что вызвало обеспокоенность Киева и союзников США в Европе.

Однако в Пентагоне подчеркивают, что позиция США по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины остается неизменной.

В Белом доме объявили, что саммит начнется в 22:00 по киевскому времени.

Встреча будет проходить в закрытом формате, без доступа широких медиа, но ожидается, что после саммита будут официальные заявления и пресс-конференции для обеих сторон.

Ранее РБК-Украина писало о трех сценариях, которых может ждать Украина после переговоров Трампа и Путина.