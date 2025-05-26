"Він справді болючий для Росії": Сибіга щодо 17-го пакету санкцій ЄС

Європейський Союз ухвалив 17-й пакет санкцій проти Росії. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав його "болючим" для Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства закордонних справ (МЗС) Андрія Сибіга в інтерв'ю Liberation.

Сибіга заявив, що ухвалений 20 травня 17-й пакет санкцій Європейського Союзу був важливим і вчасним кроком у тиску на Росію.

За словами Сибіги, рішення про санкції було ухвалене "негайно, одностайно та з урахуванням болісності для Росії". Він наголосив, що Україна не вважає темпи рішень ЄС повільними.

"17-й пакет санкцій був ухвалений негайно, щоб чинити тиск на Росію, вчасно й одностайно. Він справді болючий", - зазначив міністр.

Також українська сторона наполягає на більш жорсткому обмеженні ціни на російську нафту - на рівні 30 доларів за барель.

"Ми вважаємо її обґрунтованою. Це допоможе позбавити Росію можливості фінансувати свою військову машину", - підкреслив Сибіга.

Окрім цього, Київ наполягає на запровадженні санкцій проти банківського сектору РФ, що, за словами голови МЗС, стане "серйозним ударом по російській економіці".

"Для цього потрібно рішення G7. Також потрібні санкції проти банківського сектору", - сказав він.