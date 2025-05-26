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"Он действительно болезненный для России": Сибига о 17-м пакете санкций ЕС

Понедельник 26 мая 2025 14:55
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"Он действительно болезненный для России": Сибига о 17-м пакете санкций ЕС Фото: Андрей Сибига, глава Министерства иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислава Ткаченко

Европейский Союз принял 17-й пакет санкций против России. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал его "болезненным" для Кремля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел (МИД) Андрея Сибига в интервью Liberation.

Сибига заявил, что принятый 20 мая 17-й пакет санкций Европейского Союза был важным и своевременным шагом в давлении на Россию.

По словам Сибиги, решение о санкциях было принято "немедленно, единодушно и с учетом болезненности для России". Он подчеркнул, что Украина не считает темпы решений ЕС медленными.

"17-й пакет санкций был принят немедленно, чтобы оказать давление на Россию, вовремя и единодушно. Он действительно болезненный", - отметил министр.

Также украинская сторона настаивает на более жестком ограничении цены на российскую нефть - на уровне 30 долларов за баррель.

"Мы считаем ее обоснованной. Это поможет лишить Россию возможности финансировать свою военную машину", - подчеркнул Сибига.

Кроме этого, Киев настаивает на введении санкций против банковского сектора РФ, что, по словам главы МИД, станет "серьезным ударом по российской экономике".

"Для этого нужно решение G7. Также нужны санкции против банковского сектора", - сказал он.

Санкции ЕС против России

Напомним, 20 мая ЕС принял 17-й пакет санкций против России, который направлен на почти 200 кораблей так называемого "теневого флота".

Кроме того, Великобритания 20 мая ввела новые широкомасштабные санкции против России, направленные на усиление давления на военный, энергетический и финансовый секторы Москвы.

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