UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

"Він шахрай": губернатор Каліфорнії про мита Трампа і рішення Верховного суду США

Фото: президент США Дональд Трамп (Flickr.com)
Автор: Маловічко Юлія

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом різко розкритикував президента США Дональда Трампа через його економічну політику та нові глобальні мита. Чиновник звинуватив Трампа в корупції та діях в особистих інтересах.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Ньюсом заявив в інтерв’ю CNN.

Читайте також: Трамп проти Верховного суду: президент знайшов лазівку для глобальних тарифів

"Президентство як куля-таран"

За словами губернатора, економічні показники США суттєво погіршилися коли Трамп прийшов до влади.

"Зростання ВВП у минулому кварталі - лише 1,4%, інфляція знову піднялася до 3%. Найгірший ринок праці з 2013 року. За підсумками року - 2,2% зростання ВВП, тоді як він отримав економіку з показником 2,8%. Це президентство як куля-таран, що трощить економіку", - заявив Ньюсом.

Він також розкритикував економічну модель Трампа, назвавши її такою, що базується на масових депортаціях, податкових пільгах для мільярдерів і тарифній політиці.

Звинувачення у корупції

Окремо губернатор зупинився на митах, заявивши, що вони мають особисту вигоду для президента США.

"І, до речі, ці мита - це операція в особистих інтересах. Йдеться про його власний портфель. Ви чудово знаєте, що він зробив у В’єтнамі з тарифами: використав їх, щоб вибити вигідні умови для свого гольф-клубу й пришвидшити реалізацію власного девелоперського проєкту. Складіть факти докупи. Це безпрецедентна корупція, яка відбувається просто зараз, у прямому ефірі", - наголосив Ньюсом.

У підсумку губернатор прямо назвав Трампа "шахраєм".

 

Нагадаємо, раніше адміністрація Трампа оголосила про запровадження нових глобальних мит для всіх країн світу. Спочатку йшлося про 10%.

Верховний суд США скасував глобальні тарифи Трампа - тоді президент США заявив, що підніме їх вже до 15%, а рішення суду він просто ігнорував.

Читайте РБК-Україна в Google News
Державна митна службаДональд ТрампКалифорния