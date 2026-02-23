"Він шахрай": губернатор Каліфорнії про мита Трампа і рішення Верховного суду США

"Президентство як куля-таран"

За словами губернатора, економічні показники США суттєво погіршилися коли Трамп прийшов до влади.

"Зростання ВВП у минулому кварталі - лише 1,4%, інфляція знову піднялася до 3%. Найгірший ринок праці з 2013 року. За підсумками року - 2,2% зростання ВВП, тоді як він отримав економіку з показником 2,8%. Це президентство як куля-таран, що трощить економіку", - заявив Ньюсом.

Він також розкритикував економічну модель Трампа, назвавши її такою, що базується на масових депортаціях, податкових пільгах для мільярдерів і тарифній політиці.

Звинувачення у корупції

Окремо губернатор зупинився на митах, заявивши, що вони мають особисту вигоду для президента США.

"І, до речі, ці мита - це операція в особистих інтересах. Йдеться про його власний портфель. Ви чудово знаєте, що він зробив у В’єтнамі з тарифами: використав їх, щоб вибити вигідні умови для свого гольф-клубу й пришвидшити реалізацію власного девелоперського проєкту. Складіть факти докупи. Це безпрецедентна корупція, яка відбувається просто зараз, у прямому ефірі", - наголосив Ньюсом.

У підсумку губернатор прямо назвав Трампа "шахраєм".