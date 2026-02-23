"Він шахрай": губернатор Каліфорнії про мита Трампа і рішення Верховного суду США

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом різко розкритикував президента США Дональда Трампа через його економічну політику та нові глобальні мита. Чиновник звинуватив Трампа в корупції та діях в особистих інтересах.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Ньюсом заявив в інтерв’ю CNN.
За словами губернатора, економічні показники США суттєво погіршилися коли Трамп прийшов до влади.
"Зростання ВВП у минулому кварталі - лише 1,4%, інфляція знову піднялася до 3%. Найгірший ринок праці з 2013 року. За підсумками року - 2,2% зростання ВВП, тоді як він отримав економіку з показником 2,8%. Це президентство як куля-таран, що трощить економіку", - заявив Ньюсом.
Він також розкритикував економічну модель Трампа, назвавши її такою, що базується на масових депортаціях, податкових пільгах для мільярдерів і тарифній політиці.
Окремо губернатор зупинився на митах, заявивши, що вони мають особисту вигоду для президента США.
"І, до речі, ці мита - це операція в особистих інтересах. Йдеться про його власний портфель. Ви чудово знаєте, що він зробив у В’єтнамі з тарифами: використав їх, щоб вибити вигідні умови для свого гольф-клубу й пришвидшити реалізацію власного девелоперського проєкту. Складіть факти докупи. Це безпрецедентна корупція, яка відбувається просто зараз, у прямому ефірі", - наголосив Ньюсом.
У підсумку губернатор прямо назвав Трампа "шахраєм".
Нагадаємо, раніше адміністрація Трампа оголосила про запровадження нових глобальних мит для всіх країн світу. Спочатку йшлося про 10%.
Верховний суд США скасував глобальні тарифи Трампа - тоді президент США заявив, що підніме їх вже до 15%, а рішення суду він просто ігнорував.