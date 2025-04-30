"Він реально крутий": Хемілтон назвав найкращого дебютанта Формули-1

Легендарний гонщик, який з 2025 року став пілотом команди "Феррарі", відзначив декількох дебютантів, але особливо виділив одного з них.

"Звісно, добрих слів заслуговують Андреа Кімі Антонеллі, Олівер Берман. Але, мабуть, мій улюбленець – Ізак Аджар, він справді крутий", – сказав Льюїс.

Аджар у дебютному сезоні Формули

20-річний Аджар дебютував у елітних перегонах в 2025 році. Французький гонщик виступає за команду "Рейсінг Буллз".

Його перший вікенд у Ф-1 був далекий від ідеалу: на Гран-прі Австралії гонщик розбив болід ще під час прогрівального кола.

Але потім Аджар виправдав аванс довіри. У Японії й Саудівській Аравії він здобув свої перші очки. Зараз, маючи в активі 5 пунктів, він посідає 14-ту сходинку в особистому заліку пілотів.

Таким чином, Аджар не лише завоював симпатії вболівальників, а й здобув прихильність однієї з найбільших легенд Формули-1.

Як показали себе новачки перегонів

Формула-1 у 2025 році прийняла найбільшу кількість новачків із сезону-2010: одразу шість гонщиків дебютували на постійній основі.

Кілька пілотів перейшли з Формули-2, включно з 18-річним Антонеллі, який замінив Хемілтона в "Мерседес".

Берман отримав місце в "Хаас" після успішного дебюту в "Феррарі" минулого року. А "Ред Булл" переформатували свій склад, піднявши віце-чемпіона Ф-2 Аджара до "Рейсінг Буллз".

Крім того, Ліам Лоусон тимчасово заміняв Серхіо Переса у "Ред Булл" на дві гонки. Але після невдалих виступів його замінили на Юкі Цуноду.