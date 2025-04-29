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Суперкар Nissan GT-R чемпіона Формули-1 продадуть на аукціоні

Вівторок 29 квітня 2025 14:20
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Суперкар Nissan GT-R чемпіона Формули-1 продадуть на аукціоні Фото: Nissan GT-R чемпіона Формули-1 продадуть на аукціоні (collectingcars.com)
Автор: Константин Широкун

Спортивний Nissan GT-R Black Edition 2009 року випуску британського спортсмена Дженсона Баттона продадуть на аукціоні. Пілот брав участь у Королівських перегонах з 2000 по 2017 рік. У 2009 році, виступаючи за команду Brawn, автогонщик виграв знамените змагання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Collecting Cars.

Nissan GT-R Дженсона Баттона має чорно-червоний інтер’єр із поєднання натуральної шкіри та алькантари. У списку опцій моделі – 20-дюймові диски, мультимедіа з акустикою Bose, клімат-контроль. Останнє технічне обслуговування авто проходило на 19 тисячах кілометрів пробігу.

Суперкар Nissan GT-R чемпіона Формули-1 продадуть на аукціоні

Під капотом повнопривідного GT-R Black Edition встановлений 3,8-літровий твін-турбований V6 потужністю 485 кінських сил. Агрегат працює в парі з шестидіапазонним преселективним "роботом". Спорткар розганяється з місця до 100 км/год за 3,5 секунди, а максимальна швидкість авто становить 310 км/год.

Разом з автомобілем покупець отримає квитанції про оплату сервісних робіт, а також лист, що підтверджує право власності на автомобіль Дженсона Баттона.

Суперкар Nissan GT-R чемпіона Формули-1 продадуть на аукціоні

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