"Он реально крутой": Хэмилтон назвал лучшего дебютанта Формулы-1

Легендарный гонщик, который с 2025 года стал пилотом команды "Феррари", отметил нескольких дебютантов, но особенно выделил одного из них.

"Конечно, добрых слов заслуживают Андреа Кими Антонелли, Оливер Берман. Но, пожалуй, мой любимчик - Изак Аджар, он действительно крут", - сказал Льюис.

Аджар в дебютном сезоне Формулы

20-летний Аджар дебютировал в элитных гонках в 2025 году. Французский гонщик выступает за команду "Рэйсинг Буллз".

Его первый уикенд в Ф-1 был далек от идеала: на Гран-при Австралии гонщик разбил болид еще во время прогревочного круга.

Но затем Аджар оправдал аванс доверия. В Японии и Саудовской Аравии он добыл свои первые очки. Сейчас, имея в активе 5 пунктов, он занимает 14-ю строчку в личном зачете пилотов.

Таким образом, Аджар не только завоевал симпатии болельщиков, но и получил благосклонность одной из величайших легенд Формулы-1.

Как показали себя новички гонок

Формула-1 в 2025 году приняла наибольшее количество новичков с сезона-2010: сразу шесть гонщиков дебютировали на постоянной основе.

Несколько пилотов перешли из Формулы-2, включая 18-летнего Антонелли, который заменил Хэмилтона в "Мерседес".

Берман получил место в "Хаас" после успешного дебюта в "Феррари" в прошлом году. А "Ред Булл" переформатировали свой состав, подняв вице-чемпиона Ф-2 Аджара в "Рэйсинг Буллз".

Кроме того, Лиам Лоусон временно заменял Серхио Переса в "Ред Булл" на две гонки. Но после неудачных выступлений его заменили на Юки Цуноду.