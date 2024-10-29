"Він непридатний бути президентом". Гарріс закликала Трампа разом пройти когнітивний тест

Відповідаючи на заяви Трампа щодо IQ, Гарріс заявила про готовність пройти когнітивний тест, якщо республіканець погодиться пройти такий сами.

Також вона додала, що її опонент "стає все більш нестабільним і неврівноваженим", а також вдається до обзивань через те, що "не має плану для американського народу".

У тому ж числі Гарріс зауважила, що нібито безліч людей, які тісно співпрацювали з республіканцем, зрештою виступили проти нього.

"Не вірте мені, послухайте людей, які знають його найкраще. Його колишніх начальників штабів. Зовсім недавно - 4-зірковий генерал морської піхоти Джон Келлі. Послухайте двох колишніх міністрів оборони, які працювали на нього, послухайте його радника з національної безпеки, послухайте його віце-президента - всі вони так чи інакше сказали, що він не гідний знову бути президентом, ніколи не повинен бути президентом і є небезпечним", - додала вона.

Вибори в США

5 листопада в США пройдуть президентські вибори. Головними претендентами на пост є представник Республіканської партії Дональд Трамп та кандидатка від Демократичної партії Камала Гарріс.

За останніми соціологічними даними, Трамп випереджає Гарріс у рейтингах, хоч і з невеликою різницею. Втім, згідно з результатами опитування від Bloomberg, обидва кандидати мають рівні шанси в семи ключових штатах.

РБК-Україна підготувало детальний огляд кандидатів у президенти.

Крім того, нещодавно Трамп разом зі своїм кандидатом у віцепрезиденти Джей Ді Венсом представили план щодо завершення війни в Україні. Вони запропонували модель замороженого конфлікту з утворенням автономних регіонів по обидва боки демілітаризованої зони та з умовою, що Київ не вступить до НАТО.