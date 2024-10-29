"Он непригоден быть президентом". Харрис призвала Трампа вместе пройти когнитивный тест

Отвечая на заявления Трампа относительно IQ, Харрис заявила о готовности пройти когнитивный тест, если республиканец согласится пройти такой сами.

Также она добавила, что ее оппонент "становится все более нестабильным и неуравновешенным", а также прибегает к оскорблениям из-за того, что "не имеет плана для американского народа".

В том же числе Харрис заметила, что якобы множество людей, которые тесно сотрудничали с республиканцем, в конце концов выступили против него.

"Не верьте мне, послушайте людей, которые знают его лучше всего. Его бывших начальников штабов. Совсем недавно - 4-звездочный генерал морской пехоты Джон Келли. Послушайте двух бывших министров обороны, которые работали на него, послушайте его советника по национальной безопасности, послушайте его вице-президента - все они так или иначе сказали, что он не достоин снова быть президентом, никогда не должен быть президентом и является опасным", - добавила она.

Выборы в США

5 ноября в США пройдут президентские выборы. Главными претендентами на пост являются представитель Республиканской партии Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Камала Харрис.

По последним социологическим данным, Трамп опережает Гаррис в рейтингах, хоть и с небольшой разницей. Впрочем, согласно результатам опроса от Bloomberg, оба кандидата имеют равные шансы в семи ключевых штатах.

РБК-Украина подготовило детальный обзор кандидатов в президенты.

Кроме того, недавно Трамп вместе со своим кандидатом в вице-президенты Джей Ди Венсом представили план по завершению войны в Украине. Они предложили модель замороженного конфликта с образованием автономных регионов с обеих сторон демилитаризованной зоны и с условием, что Киев не вступит в НАТО.