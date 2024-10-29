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"Он непригоден быть президентом". Харрис призвала Трампа вместе пройти когнитивный тест

Коллаж: Камала Гаррис и Дональд Трамп, кандидаты в президенты Соединенных Штатов Америки (РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки (США) Камала Харрис готова пройти когнитивный тест вместе с республиканцем Дональдом Трампом. Перед этим последний называл оппонентку на выборах "человеком с очень низким IQ".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Гаррис CBS News.

Отвечая на заявления Трампа относительно IQ, Харрис заявила о готовности пройти когнитивный тест, если республиканец согласится пройти такой сами

Также она добавила, что ее оппонент "становится все более нестабильным и неуравновешенным", а также прибегает к оскорблениям из-за того, что "не имеет плана для американского народа". 

В том же числе Харрис заметила, что якобы множество людей, которые тесно сотрудничали с республиканцем, в конце концов выступили против него

"Не верьте мне, послушайте людей, которые знают его лучше всего. Его бывших начальников штабов. Совсем недавно - 4-звездочный генерал морской пехоты Джон Келли. Послушайте двух бывших министров обороны, которые работали на него, послушайте его советника по национальной безопасности, послушайте его вице-президента - все они так или иначе сказали, что он не достоин снова быть президентом, никогда не должен быть президентом и является опасным", - добавила она. 

Выборы в США

5 ноября в США пройдут президентские выборы. Главными претендентами на пост являются представитель Республиканской партии Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Камала Харрис.

По последним социологическим данным, Трамп опережает Гаррис в рейтингах, хоть и с небольшой разницей. Впрочем, согласно результатам опроса от Bloomberg, оба кандидата имеют равные шансы в семи ключевых штатах.

РБК-Украина подготовило детальный обзор кандидатов в президенты.

Кроме того, недавно Трамп вместе со своим кандидатом в вице-президенты Джей Ди Венсом представили план по завершению войны в Украине. Они предложили модель замороженного конфликта с образованием автономных регионов с обеих сторон демилитаризованной зоны и с условием, что Киев не вступит в НАТО.

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Камала ХаррисДональд ТрампСоединенные Штаты Америки