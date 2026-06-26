"Він натискає на газ": Папа Римський вирішив кинути виклик Трампу

Папа Римський вирішив піти проти Трампа

На переконання понтифіка, Ватикан повинен врешті переглянути свою багатовікову доктрину "справедливої війни". Йдеться про конфлікти, які теоретично може виправдати навіть церква.

До слова, вказана доктрина сягає корінням вчення святого Августина у V столітті та святого Томи Аквінського у XIII столітті. Тобто такий крок Папи Римського Лева може призвести до радикальних змін, на які не наважилися його попередники.

"Поняття справедливої ​​війни більше не застосовується… (Теорія - ред.) була розроблена століття тому, коли ніхто не міг уявити собі зброю, яку ми маємо сьогодні, або здатність людства до руйнування", - пояснив свою позицію понтифік.

Цей крок Папи уже прокоментував архієпископ Тімоті Брольйо - голова Архієпархії США у справах військових.

За його словами, очільник Ватикану "натискає на газ" у процесі, який розпочали його попередники, однак не змогли завершити.

Папа Римський намагався зупинити війну на Близькому Сході

Це вже не перший випадок, коли Ватикан публічно наражає себе на конфлікт з Білим домом, щоб зупинити війни.

Так, раніше Лев присоромив президента США Дональда Трампа та його команду, коли вони розпочали війну проти Ірану.

Тоді Папа заявив, що "учні Христа ніколи не були на боці тих, хто "колись орудував мечем, а сьогодні скидає бомби". На цей докір відреагував віце-президент Джей Ді Венс. Він пригрозив, що понтифіку потрібно бути "обережним" у своїй теології.

Однак рішення глави Католицької церкви переглянути доктрину "справедливої війни" доводить - він не боїться нового конфлікту з Трампом та його командою.