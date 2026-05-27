Папа Римський виступив із заявою після масованого удару по Києву
Після удару по Києву 24 травня Папа Римський Лев XIV висловив занепокоєння посиленням масованих обстрілів по Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний портал Vatican News.
Під час загальної аудієнції, яка 27 травня відбулася на площі Святого Петра у Ватикані, понтифік заявив, що із занепокоєнням стежить за війною в Україні, яка останніми днями значно загострилася.
Він висловив свою близькість усім тим, хто страждає від наслідків нещодавніх обстрілів, спрямованих також проти цивільного населення.
"Війна не вирішує проблем, а лише поглиблює їх. Вона не створює безпеку, а лише примножує страждання та ненависть. Там, де падають ракети та дрони, руйнується також надія, знищуються домівки та місця молитви, втрачаються життя невинних людей", - сказав Папа Лев XIV.
Також понтифік додав, що "ввіряє всі народи, поранені війною, під захист Діви Марії, Цариці миру".
Масована атака 24 травня
У ніч на 24 травня Росія масовано атакувала Україну, головною ціллю загарбників став Київ та Київська область.
РФ застосувала 90 ракет різних типів - серед них балістична середньої дальності "Орєшник" - та 600 безпілотників. Сили ППО збили 55 ракет і 549 дронів.
У Києві практично у всіх районах є руйнування та пошкодження житлових будинків.
За останніми даними, відомо про трьох загиблих і 86 поранених. З них медики госпіталізували 31 пораненого, в тому числі - трьох дітей (у стані середньої тяжкості).
Троє постраждалих перебувають у тяжкому стані. 16 постраждалим медики надали допомогу амбулаторно.
РБК-Україна побувало на місці події та показало наслідки воєнного злочину Росії у репортажі.