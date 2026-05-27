Папа Римський виступив із заявою після масованого удару по Києву

Після удару по Києву 24 травня Папа Римський Лев XIV висловив занепокоєння посиленням масованих обстрілів по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний портал Vatican News.

Під час загальної аудієнції, яка 27 травня відбулася на площі Святого Петра у Ватикані, понтифік заявив, що із занепокоєнням стежить за війною в Україні, яка останніми днями значно загострилася.

Він висловив свою близькість усім тим, хто страждає від наслідків нещодавніх обстрілів, спрямованих також проти цивільного населення.

"Війна не вирішує проблем, а лише поглиблює їх. Вона не створює безпеку, а лише примножує страждання та ненависть. Там, де падають ракети та дрони, руйнується також надія, знищуються домівки та місця молитви, втрачаються життя невинних людей", - сказав Папа Лев XIV.

Також понтифік додав, що "ввіряє всі народи, поранені війною, під захист Діви Марії, Цариці миру".