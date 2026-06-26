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"Он жмет на газ": Папа Римский решил бросить вызов Трампу

12:19 26.06.2026 Пт
2 мин
Почему Ватикан готовится к новому конфликту с Белым домом?
aimg Юлия Капитонова
Фото: Папа Римский Лев XIV (Getty Images)

Папа Римский Лев XIV 26 июня собирает кардиналов в Ватикане для тайного пересмотра концепции "справедливой войны". Решение понтифика уже возмутило команду президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Папа Римский решил пойти против Трампа

По мнению понтифика, Ватикан должен наконец пересмотреть свою многовековую доктрину "справедливой войны". Речь идет о конфликтах, которые теоретически может оправдать даже церковь.

К слову, указанная доктрина уходит корнями в учение святого Августина в V веке и святого Фомы Аквинского в XIII веке. То есть такой шаг Папы Римского Льва может привести к радикальным изменениям, на которые не отважились его предшественники.

"Понятие справедливой войны больше не применяется… (Теория - ред.) была разработана столетие назад, когда никто не мог представить себе оружие, которое мы имеем сегодня, или способность человечества к разрушению", - объяснил свою позицию понтифик.

Этот шаг Папы уже прокомментировал архиепископ Тимоти Брольо - глава Архиепархии США по делам военных.

По его словам, глава Ватикана "давит на газ" в процессе, который начали его предшественники, однако не смогли завершить.

Папа Римский пытался остановить войну на Ближнем Востоке

Это уже не первый случай, когда Ватикан публично решается на конфликт с Белым домом, чтобы остановить войны.

Ранее Лев пристыдил президента США Дональда Трампа и его команду, когда они начали войну против Ирана.

Тогда Папа заявил, что "ученики Христа никогда не были на стороне тех, кто "когда-то орудовал мечом, а сегодня сбрасывает бомбы". На этот упрек отреагировал вице-президент Джей Ди Вэнс. Он пригрозил, что понтифику нужно быть "осторожным" в своей теологии.

Однако решение главы Католической церкви пересмотреть доктрину "справедливой войны" доказывает - он не боится нового конфликта с Трампом и его командой.

Как сообщало ранее РБК-Украина, недавно президент Трамп приказал передать главе Ватикана важное послание.

Также известно, что Папа Римский внимательно следит за развитием российско-украинской войны. Так, он выступил с заявлением после массированной атаки РФ на Украину 24 мая.

Кроме того, понтифик не скрывал своего возмущения после обстрела россиянами Киево-Печерской Лавры.

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