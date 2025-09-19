"Він нагадує Гітлера". Келлог назвав справжні військові цілі Путіна

За його словами, Путін - агент КДБ, він ніколи не переставав ним бути і не розуміє Захід.

"Він прикидається, що не розмовляє англійською, але це не так, і ми вже кілька разів його викривали. Він маніпулятор", - заявив він.

Келлог наголосив, що якщо РФ завоює Україну, вона перейде до нападу на країну НАТО. Оскільки Путін хоче відродити Російську імперію.

"Він нагадує Гітлера, який у 1938 році в Мюнхені сказав, що хоче лише Судети. Потім Рейнланд, потім Польща, і ми опинилися у Другій світовій війні. Історія не повторюється, але вона точно римується. Саме це зараз відбувається з Україною. Ми мусимо зупинити його зараз", - заявив спецпредставник Трампа.

Окрім того, він переконаний, що запуск Росією безпілотників в Польщу минулого тижня був навмисним. На його думку, це випробування - спосіб перевірити, як відреагує Захід.

Келлог також заявив, що агресивним заявам Путіна про те, що РФ є сильною ядерною державою, потрібно протистояти, а не уникати їх.