Він не мачо? 10 сигналів, що чоловік має проблеми з самооцінкою

Що таке низька самооцінка у чоловіків

Низька самооцінка у чоловіків - це занижене сприйняття власної цінності, яке впливає на його поведінку, рішення та стосунки.

Вона може бути наслідком дитячих травм, постійної критики, невдалого досвіду або внутрішніх психологічних комплексів.

Такий чоловік часто сумнівається у власних здібностях та намагається компенсувати це певними моделями поведінки.

Надмірна потреба в схваленні

Він постійно шукає підтвердження, що все робить правильно, і надмірно залежить від чужої думки. Будь-яка критика сприймається як особиста образа.

Якщо він у деталях розповідає, як "героїчно" знайшов місце для паркування або хвалиться, що вміє смажити яєчню - це радше про потребу отримати схвалення, ніж про реальні подвиги.

Скажіть йому, що сорочка трохи м'ята - і він уже ображений на півдня. Чоловіки з низькою самооцінкою часто сприймають навіть дрібний коментар як особисту атаку.

Невпевненість у прийнятті рішень

Чоловік з низькою самооцінкою довго зважує кожен крок і часто перекладає відповідальність на інших, щоб уникнути ризику помилитися. Або ж не приймає рішення зовсім, щоб не бути відповідальним.

Захисна агресія

Щоб приховати внутрішню невпевненість, деякі чоловіки можуть реагувати на зауваження або труднощі роздратуванням чи різкістю. Часом це проявляється агресією навіть до найближчих та найрідніших людей.

Надмірний перфекціонізм

Він намагається зробити все ідеально, бо боїться, що будь-яка помилка покаже його "недостатність". Це призводить до стресу та прокрастинації, бо самооцінка на нулі, але чоловік при цьому намагається переконати у своїй цінності себе та інших.

Уникання нових викликів

Чоловік із низькою самооцінкою часто відмовляється від нових можливостей, побоюючись провалу або осуду. І це стосується кар'єри, особистого життя і навіть кохання.

Схильність до самокритики

Він регулярно применшує власні досягнення та зосереджується на помилках, що ще більше підриває впевненість. Бути скромною людиною - це одне, а от постійно принижувати себе - зовсім інше.

Ви можете почути фрази: "Не можу повірити, що ти зустрічаєшся з кимось на зразок мене". Ніби він хоче почути комплімент, але насправді такий чоловік використовує захисний механізм - висміює себе, поки хтось інший цього не зробив.

Він критичний до жінки

Якщо ви не жінка мрії, то здоровий чоловік просто розірве стосунки не буде морочити вам голову. Але чоловіки з низькою самооцінкою починають проєктувати свою невпевненість на жінку, яка поруч. Він постійно її критикує - зовнішність, характер, вчинки, слова.

Він страшний песиміст

Більшість людей намагається побачити щось хороше та позитивне у житті, але чоловік з низькою самооцінкою постійно говорить про те, як все у житті погано і неправильно. Таке сприйняття токсичне і може заразити тих, хто поруч.

Він сильно ревнує

Ви ще не впевнені, що між вами стосунки, але докори через ревнощі вже повним ходом. Такі чоловіки постійно ревнують і відчувають себе некомфортно з вашими друзями-чоловіками.

Вони звинувачують вас у флірті, навіть якщо не було й натяків. Бо такий чоловік боїться, що вас хтось забере, бо він на вас не заслуговує і всі інші значно краще.

А ще чоловіки з низькою самооцінкою можуть ревнувати свою партнерку до її успіху. Якщо він заздрить або знецінює ваші досягнення, то це поганий знак.

Він не може визнати, що не правий

Вразливість - це частина близьких стосунків. Але якщо чоловік завжди звинувачує інших і не може розібратися з самим собою та визнати помилку - це поганий знак.

Частина низької самооцінки - глибокий страх невдачі. А бути неправим - це страх людини, яка себе не цінує.