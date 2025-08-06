"Бортанули" після першого побачення: як не попрощатися з самооцінкою

Коли після, здавалося б, успішного першого побачення дзвінок так і не лунає, а повідомлення залишається без відповіді, в голові починає прокидатися внутрішній критик. Ми схильні переглядати кожну хвилину зустрічі, аналізувати кожне слово і миттєво ставити під сумнів власну привабливість. І таке мовчання - це болісно, і може вдарити по вашій самооцінці.

Як не попрощатися з самооцінкою, коли вас мовчки "бортанули" після одного побачення, розповів для РБК-Україна лайф коуч Віталій Курсік.

Ваша людина точно не зникне

Психологи стверджують, що така відмова після першого побачення - це не провал, а частина процесу. Важливо не дозволити цій ситуації зруйнувати вашу самооцінку.

"Голуби не мають закохуватися у горобців, і навпаки. Може ця людина просто не твій птах? Відмова - це не вирок, а відбір. Життя вам просто шепоче: "Це - не ваше, йдіть далі", - наголошує фахівець.

Причини, що не мають до вас відношення

Найперше, що потрібно усвідомити - це те, що причина відмови, швидше за все, не у вас. Подумайте про це з іншої перспективи:

Різні очікування. Ви могли шукати серйозних стосунків, а ваш партнер - легкої розваги.

Особисті обставини. Можливо, людина нещодавно пережила розставання і ще не готова до нових стосунків, або ж у неї проблеми на роботі чи в сім'ї.

"Хімія" не спрацювала. Це може бути абсолютно нелогічним, але факт. Іноді "іскра" просто не виникає, і в цьому немає нічиєї вини.

"Усвідомте, що вибір іншої людини - це її вибір. Це не означає, що ви "недостатньо хороші", - каже експерт.

Самооцінка - це не крісло напрокат

Самооцінка - це ваша внутрішня опора. Якщо вона залежить від реакції інших, вона стає крихкою. Здорову самооцінку не можна розбити чужим "ні".

"Прийміть відмову як фільтр, а не як вирок. Кожна невдала зустріч - це просто інформація про те, що ця людина вам не підходить. Це не означає, що вам не підходить ніхто. Відмова - це захист від стосунків, які все одно не були б щасливими", - пояснює Віталій Курсік.

Відділяйте подію від особистості

Відмова - це те, що сталося. "Я не сподобався" - це інтерпретація (те, як ви це пояснюєте для себе). "Я - невдаха" - це ярлик, який ви вішаєте на себе через якусь малознайому вам людину. Не дозволяйте одному досвіду визначати, хто ви є.

Зосередьтеся на собі

Замість того щоб аналізувати партнера, подумайте про себе: "Чи сподобалася мені ця зустріч? Чи був я собою? Чи хотів би я зустрітися з цією людиною знову?". Відповіді на ці питання важливіші за думку іншої людини.

"Якщо ваша самооцінка тримається на реакціях інших - то це не самооцінка, а якесь прокатне крісло. Зрештою, поверніть корону на місце і поставте спину рівно і рухайтеся далі. Ви класні. Просто це була не ваша людина. І це абсолютно нормально", - резюмує Віталій Курсік.