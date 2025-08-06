ua en ru
Ср, 06 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Бортанули" після першого побачення: як не попрощатися з самооцінкою

Середа 06 серпня 2025 20:33
UA EN RU
"Бортанули" після першого побачення: як не попрощатися з самооцінкою Як не попрощатися з самооцінкою, коли людина мовчки зникла після побачення (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова
Експерт: Віталій Курсік

Коли після, здавалося б, успішного першого побачення дзвінок так і не лунає, а повідомлення залишається без відповіді, в голові починає прокидатися внутрішній критик. Ми схильні переглядати кожну хвилину зустрічі, аналізувати кожне слово і миттєво ставити під сумнів власну привабливість. І таке мовчання - це болісно, і може вдарити по вашій самооцінці.

Як не попрощатися з самооцінкою, коли вас мовчки "бортанули" після одного побачення, розповів для РБК-Україна лайф коуч Віталій Курсік.

Ваша людина точно не зникне

Психологи стверджують, що така відмова після першого побачення - це не провал, а частина процесу. Важливо не дозволити цій ситуації зруйнувати вашу самооцінку.

"Голуби не мають закохуватися у горобців, і навпаки. Може ця людина просто не твій птах? Відмова - це не вирок, а відбір. Життя вам просто шепоче: "Це - не ваше, йдіть далі", - наголошує фахівець.

Причини, що не мають до вас відношення

Найперше, що потрібно усвідомити - це те, що причина відмови, швидше за все, не у вас. Подумайте про це з іншої перспективи:

Різні очікування. Ви могли шукати серйозних стосунків, а ваш партнер - легкої розваги.

Особисті обставини. Можливо, людина нещодавно пережила розставання і ще не готова до нових стосунків, або ж у неї проблеми на роботі чи в сім'ї.

"Хімія" не спрацювала. Це може бути абсолютно нелогічним, але факт. Іноді "іскра" просто не виникає, і в цьому немає нічиєї вини.

"Усвідомте, що вибір іншої людини - це її вибір. Це не означає, що ви "недостатньо хороші", - каже експерт.

Самооцінка - це не крісло напрокат

Самооцінка - це ваша внутрішня опора. Якщо вона залежить від реакції інших, вона стає крихкою. Здорову самооцінку не можна розбити чужим "ні".

"Прийміть відмову як фільтр, а не як вирок. Кожна невдала зустріч - це просто інформація про те, що ця людина вам не підходить. Це не означає, що вам не підходить ніхто. Відмова - це захист від стосунків, які все одно не були б щасливими", - пояснює Віталій Курсік.

Відділяйте подію від особистості

Відмова - це те, що сталося. "Я не сподобався" - це інтерпретація (те, як ви це пояснюєте для себе). "Я - невдаха" - це ярлик, який ви вішаєте на себе через якусь малознайому вам людину. Не дозволяйте одному досвіду визначати, хто ви є.

Зосередьтеся на собі

Замість того щоб аналізувати партнера, подумайте про себе: "Чи сподобалася мені ця зустріч? Чи був я собою? Чи хотів би я зустрітися з цією людиною знову?". Відповіді на ці питання важливіші за думку іншої людини.

"Якщо ваша самооцінка тримається на реакціях інших - то це не самооцінка, а якесь прокатне крісло. Зрештою, поверніть корону на місце і поставте спину рівно і рухайтеся далі. Ви класні. Просто це була не ваша людина. І це абсолютно нормально", - резюмує Віталій Курсік.

Вас може це зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Стосунки знайомства Побачення
Новини
Трамп зробив заяву про зустріч Віткоффа з Путіним
Трамп зробив заяву про зустріч Віткоффа з Путіним
Аналітика
Після України - Балтія? Чи готовий Путін до війни із Заходом і як відповість НАТО
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Після України - Балтія? Чи готовий Путін до війни із Заходом і як відповість НАТО