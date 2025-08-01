Дружба між чоловіком і жінкою: це досі міф чи вже норма?

Чи може існувати дружба між чоловіком і жінкою - це питання викликає суперечки роками. Для одних це природне явище, для інших - маскування емоцій або прихованого потягу.

Чи справді існує дружба між чоловіком та жінкою, коли вона закінчується драмою, а коли від неї є користь, розбиралося РБК-Україна.

Чому тема такої дружби викликає стільки суперечок

Дружба між чоловіком і жінкою ускладнена біологічно, культурно та емоційно. Чоловіки частіше інтерпретують доброзичливість жінок як інтерес, а жінки - як підтримку. Але ця динаміка не є універсальною.

"Наша культура довгий час не визнавала, що між статями може бути щось, окрім романтики або спорідненості. Це впливає на уявлення про дружбу", - пояснює психолог Розалін Фішер.

Де межа між дружбою і симпатією

Інтенсивна увага, флірт, ревнощі часто є сигналами, що це не просто дружба. Якщо ви часто думаєте про людину поза контекстом дружби, це теж ознака зміщення меж. Психологи рекомендують перевірити себе - а чи ви готові почути, що ця людина зустрічається з іншим?

Що говорить наука

Дослідження університету Вісконсин-Медісон (США) показало, що до 68% дружб між статями переходять у романтику.

У парах, де один партнер був одружений, дружба зі сторонньою особою часто ставала причиною емоційної зради.

"Якщо немає чесності і ясності про наміри - дружба не витримує випробування", - каже клінічна психологиня Джулі Голтцман.

Як зрозуміти, чи це справжня дружба

Ознаки здорової дружби між статями:

Відсутність сексуальної напруги

Взаємна повага до кордонів (у вас або партнера є пара - і це приймається)

Відкриті розмови без подвійних смислів

Не виникає бажання змінити формат стосунків

Що робити, якщо емоції з'явились

Проговорити чесно, не затягувати з самоспостереженням

Не використовувати дружбу як заміну стосункам

Якщо почуття тільки з одного боку - краще дистанціюватися

Чи можлива дружба після розриву або романтики

Можлива, але після достатньої паузи. Обоє мають пройти етап відокремлення і чесно відпустити очікування. Без цього дружба часто буде просто формою залежності або утечі від самотності.

Думка експерта

За словами лайф коуча Віталія Курсіка, дружба між чоловіком дійсно існує. І не обов'язково у таких друзів були у минулому романтичні або сексуальні стосунки. Також зовсім не факт, що такі стосунки можуть виникнути у майбутньому.

"Дружба двох людей тримається на багатьох речах і якщо це справді дружні стосунки, то особливого значення не має, ви одної статі чи різної. Друзі за життя можуть проходити різні етапи, може навіть виникати захоплення. Але якраз найміцніші дружні стосунки виникають у тих, хто не мав у минулому зв'язку", - каже експерт.

Він додав, що у сучасному світі такий формат дружби абсолютно реальний і він може тривати роками. Бо на першому місці стоять цінності, а не фізичний потяг. І у житті бувають інколи такі дивні випадки, які класифікувати дуже важко.