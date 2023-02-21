Вынужденные изменения. Мобильные операторы повышают стоимость тарифов: какие будут цены

Почти все украинские мобильные операторы в ближайшее время повысят тарифы. В среднем рост цен будет на уровне 20–75 гривен. Но поднять цены собираются не все компании.

РБК-Украина спросило у мобильных операторов, у кого из них возрастут тарифы, когда это произойдет и как подорожает связь.

Насколько вырастут цены и кто поднимет стоимость связи

Рост стоимости тарифов РБК-Украина подтвердили в компании "Киевстар". Там отметили, что уделяют большое внимание тому, чтобы изменения не были существенными.

"Во-первых, мы меняем условия только для тех абонентов, у кого они без изменений 1 или более лет. Во-вторых, наши изменения всегда сопровождаются заблаговременной системной работой с абонентами. Если клиент активно пользуется услугами и тратит даже больше месяца, чем стоимость его пакета, мы предложим ему новый тариф – это то, что можно сделать незадолго до запланированных изменений – за 1-2 месяца. За год до изменений мы работаем с ценовым предложением "на полке", – пояснили в компании.

Если в 2021 году первоначальная стоимость тарифа подписки была 135 грн, то сейчас она составляет 150 грн, а в скором времени может стать 175 грн.

"Это вынужденные изменения, продиктованные рынком. И, конечно, изменение стоимости услуг у нас всегда сопровождается увеличением объема услуг. Если клиентам не нужен больший объем услуг, то мы даем возможность всем абонентам изменить свой тариф на более дешевый. И это бесплатно. В среднем, если смотреть на изменения за один период, то рост стоимости происходит на уровне плюс-минус процент инфляции”, – добавили в "Киевстаре".

Фото: В среднем рост цен на тарифы будет на уровне 20-75 гривен (Getty Images)

С 22 февраля 2023 мобильный оператор lifecell также пересмотрит стоимость пакетов услуг, рассказали РБК-Украина в компании. Изменения затронут большинство тарифных планов, а стоимость вырастет на 20-75 грн в зависимости тарифа.

"Мы вынуждены пересмотреть стоимость пакетов услуг из-за ряда факторов, связанных с вооруженной агрессией РФ на территории Украины, а также из-за объективных экономических факторов. Постоянный ремонт и закупка для него оборудования после обстрелов, создание резерва современных Li-Ion батарей и генераторов на узловые технологические площадки по актуальному курсу валют, повышение стоимости логистики и топлива оказывают негативное влияние на способность оператора предоставлять услуги связи", – пояснили в пресс-службе.

Но не все операторы собираются делать тарифы более дорогими. В компании Vodafone РБК-Украина отметили, что повышать стоимость тарифов в ближайшее время не планируют.

Строительство станций и аккумуляторы. Почему растут тарифы

Изменение стоимости тарифов мобильных услуг имеет те же экономические причины, как и у большинства товаров. Рост стоимости ресурсов, привлеченных к созданию товара, необходимость возвращать ранее вложенные в развитие инвестиции, конкурентная ситуация на рынке и другие причины – все это диктует рост цен, объясняют РБК-Украина в "Киевстаре".

Ресурсы, в случае с мобильными услугами, – стоимость высокотехнологичного оборудования, которое оператор покупает за рубежом и за валюту. Поэтому изменение курса валют влияет со временем на стоимость.

"А еще это оплата электроэнергии или стоимости аренды территории для размещения базовых станций. Расходы на это за прошлый год также выросли существенно. Большую роль играет необходимость инвестировать в восстановление разрушенной сети (до 80% базовых станций на освобожденных территориях Херсонской и Луганской областей практически уничтожены). Также вкладываем в строительство новых базовых станций, модернизацию ранее установленных. Например, в военный 2022 год мы построили 700 новых базовых станций – столько же, как в мирный 2021-й", – пояснили в пресс-службе.

Кроме компенсации потерь из-за разрушения инфраструктуры, в компании lifecell продолжают инвестировать в расширение емкостей и строительство новых базовых станций на западе и в центре страны, чтобы удовлетворить растущий спрос на телеком-услуги, ведь туда переместились миллионы украинцев из оккупированных регионов и областей активных боевых действий.

Фото: Операторы понесли огромные потери из-за вооруженной агрессии РФ, ракетных ударов и разрушения базовых станций связи (Getty Images)

"Наша цель как оператора – при любых обстоятельствах обеспечивать непрерывность работы мобильной сети. Поэтому пересмотр цен – вынужденная для нас мера, но она позволит и дальше работать и оказывать услуги миллионам абонентов. Понимаем, что большинство абонентов испытывают давление от роста цен, поэтому предлагаем воспользоваться услугой "Тарифная подписка" и оплатить пакет услуг на год вперед. Это позволит зафиксировать "старую" стоимость и дополнительно получить скидку до 15%. Также можно самостоятельно выбрать любой открытый для подключения тарифный план и изменить его без дополнительной платы", – прокомментировали в lifecell.

В "Киевстаре" рассказали, что сейчас инженеры также улучшают работу сети в условиях отключения света. Для этого закупили и установили 16 000 аккумуляторных батарей и привлекают дополнительно к ним более 1300 генераторов. Все эти факторы оказывают влияние на стоимость услуг.

Капитальные расходы "Киевстар" в 2022 году составили около 4 миллиардов гривен. Это средства, которые пошли на такие ключевые направления, как восстановление разрушенной сети, строительство новых базовых станций и модернизация старых. Многие средства были потрачены на закупку аккумуляторов и генераторов для базовых станций и на бесперебойные источники питания для домашнего интернета.

"При этом в 2023 году мы продолжаем восстанавливать разрушенную сеть на Херсонщине и Харьковщине, где до 80% оборудования было полностью уничтожено. Возможно, еще хуже ситуация нас ждет на остальных временно оккупированных территориях. Поэтому мы готовимся увеличивать инвестиции, чтобы восстановить украинскую связь на всей территории Украины", – добавили в компании.