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На вимогу США. Туреччина припинить обслуговувати літаки Boeing із РФ та Білорусі

Фото: Туреччина припинить обслуговувати літаки Boeing із РФ та Білорусі (flickr com)
Автор: Дмитро Браславський

У Туреччині тепер заборонено постачання палива та супутні послуги літакам американського походження, якщо вони пов'язані з РФ та Білоруссю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства митниці та торгівлі Туреччини, яку приводить AirportHaber.

"Згідно з ухваленим рішенням, з 14 березня припинено надання різних послуг літакам, зробленим у США та перебувають під російсько-білоруським контролем", - йдеться у матеріалі.

У цьому контексті заправка та супутні послуги заборонені для приватних, вантажних, комерційних, чартерних літаків або літаків, вироблених у будь-якій іншій країні та містять понад 25% сировини американського походження, якщо вони прямують до або з Росії та Білорусі.

Рішення прийнято відповідно до листа Управління промисловості та безпеки про експортну практику Міністерства торгівлі США.

Нагадаємо, що російські авіакомпанії продовжують використовувати літаки компаній Airbus та Boeing, яким заборонено вести бізнес у РФ і купувати для них деталі в обхід санкцій.

Французька авіакомпанія Airbus стурбована питанням безпеки польотів своїх літаків у Росії, оскільки санкції не дозволяють повітряним суднам отримувати запасні деталі або оновлювати програмне забезпечення.

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