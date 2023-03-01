РФ купує запчастини для літаків Airbus та Boeing в обхід санкцій, - Bloomberg

Російські авіакомпанії продовжують використовувати літаки компаній Airbus та Boeing, яким заборонено вести бізнес у РФ і купувати для них деталі в обхід санкцій.

Російські авіаперевізники, як і раніше, експлуатують 467 літаків Airbus і Boeing порівняно з 544 літаками рік тому. РФ збільшила кількість рейсів до Таїланду, Туреччини, Вірменії, Таджикистану та ОАЕ і вона здійснюють близько 1100 внутрішніх рейсів на день, що приблизно на 15% менше, ніж роком раніше.

Стійкість підкреслює межі санкцій, коли РФ знаходить обхідні шляхи або звертається до менш суворих партнерів. У той час як виробництво в Росії скоротилося протягом трьох кварталів, спад був лише частиною краху, передбаченого невдовзі після вторгнення. Щоб зберегти свій авіаційний сектор на плаву, Кремль заборонив авіакомпаніям повертати орендовані літаки їхнім власникам за кордоном та закликав перевізників перереєструвати їх у Росії. Таким чином, більшість літаків продовжують літати, хоча вони й відрізані від важливих оновлень програмного забезпечення та обслуговування, передбаченого регулюючими органами, яке необхідне для гарантії їхньої льотної придатності.

"Компанія не підтримує контакти з авіакомпаніями в Росії, але вже відомо про труднощі з підтриманням літаків у робочому стані, оскільки вони щосили намагаються замінити відсутні компоненти", - заявив головний виконавчий директор Airbus Гійом Форі.

Bloomberg зазначає, щоб продовжувати роботу, російські перевізники закуповують запчастини в "дружніх" країнах та переміщують компоненти з одного літака на інший. У міру того, як російські перевізники розбирають літаки на запчастини, вони зрештою скоротять свій парк, тому що в літаках-донорах не буде компонентів, необхідних для експлуатації.

"Російські авіакомпанії, ймовірно, використовують усі можливі ініціативи, щоб підтримувати польоти своїх літаків, але це ставатиме все важче", - розповів авіаційний консультант з Британії Джон Стрікленд.