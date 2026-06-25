Вимоги зросли в рази: в Україні запровадили нові умови для бронювання працівників

Що змінилося для аграріїв

Мінімальна площа оброблюваних угідь для агропідприємств зросла вдвічі - з 500 до 1000 га. Поріг річного доходу також подвоїли: раніше вистачало 20 млн грн, тепер потрібно 40 млн грн.

Водночас скасували два попередні підкритерії: сплата ПДФО від 324 тис. грн на квартал більше не зараховується, а отримати статус через володіння 90% капіталу інших критичних підприємств - теж більше не можна.

Натомість запровадили нову обов'язкову вимогу - копія податкового розрахунку з підтвердженням від контролюючого органу.

Лісові господарства - вимоги зросли в п'ять разів

Площа постійного користування землею для лісгоспів збільшилась із 500 до 2500 га. Альтернативний критерій за кількістю застрахованих працівників знизили з 15 до 10 осіб, але тепер до нього обов'язково додається фінансова умова - річний дохід від 10 млн грн. Раніше такої вимоги для лісового господарства не було.

З переліку профільних КВЕД у цій галузі прибрали мисливство, інжиніринг, геологію та окремі види освіти.

Нові зарплатні вимоги для загального переліку

Раніше таких критеріїв не існувало - тепер вони з'явились і є обов'язковими:

підприємства з понад 50 працівниками - середня зарплата не нижча за середню по країні за останній рік, помножену на коефіцієнт 2;

від 20 працівників - коефіцієнт 3;

постійні представництва нерезидентів - також коефіцієнт 3 (раніше був коефіцієнт 2).

Умови для міжобласного статусу

Для підприємств, які працюють у трьох і більше областях, запровадили дві обов'язкові умови: штат від 10 осіб та сплата податків і єдиного соціального внеску (крім митних) від 24 тис. грн по кожній із областей за останні три місяці.

Компанії, що виробляють техніку та обладнання українського виробництва, можуть отримати статус критично важливих - якщо їхня продукція включена до переліку Мінекономіки і частково компенсується з бюджету.

Що залишилось без змін

Ряд критеріїв не змінився. Критично важливими, як і раніше, вважаються підприємства, які: