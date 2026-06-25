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Вимоги зросли в рази: в Україні запровадили нові умови для бронювання працівників

13:40 25.06.2026 Чт
3 хв
Деякі вимоги зросли у п'ять разів
aimg Олена Чупровська
Фото: які нові вимоги запровадив уряд (Віталій Носач, РБК-Україна)

Держава підняла планку для підприємств, які хочуть отримати статус критично важливих для економіки - а разом із ним і право на бронювання співробітників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на наказ Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України № 6954.

Що змінилося для аграріїв

Мінімальна площа оброблюваних угідь для агропідприємств зросла вдвічі - з 500 до 1000 га. Поріг річного доходу також подвоїли: раніше вистачало 20 млн грн, тепер потрібно 40 млн грн.

Водночас скасували два попередні підкритерії: сплата ПДФО від 324 тис. грн на квартал більше не зараховується, а отримати статус через володіння 90% капіталу інших критичних підприємств - теж більше не можна.

Натомість запровадили нову обов'язкову вимогу - копія податкового розрахунку з підтвердженням від контролюючого органу.

Лісові господарства - вимоги зросли в п'ять разів

Площа постійного користування землею для лісгоспів збільшилась із 500 до 2500 га. Альтернативний критерій за кількістю застрахованих працівників знизили з 15 до 10 осіб, але тепер до нього обов'язково додається фінансова умова - річний дохід від 10 млн грн. Раніше такої вимоги для лісового господарства не було.

З переліку профільних КВЕД у цій галузі прибрали мисливство, інжиніринг, геологію та окремі види освіти.

Нові зарплатні вимоги для загального переліку

Раніше таких критеріїв не існувало - тепер вони з'явились і є обов'язковими:

  • підприємства з понад 50 працівниками - середня зарплата не нижча за середню по країні за останній рік, помножену на коефіцієнт 2;
  • від 20 працівників - коефіцієнт 3;
  • постійні представництва нерезидентів - також коефіцієнт 3 (раніше був коефіцієнт 2).

Умови для міжобласного статусу

Для підприємств, які працюють у трьох і більше областях, запровадили дві обов'язкові умови: штат від 10 осіб та сплата податків і єдиного соціального внеску (крім митних) від 24 тис. грн по кожній із областей за останні три місяці.

Компанії, що виробляють техніку та обладнання українського виробництва, можуть отримати статус критично важливих - якщо їхня продукція включена до переліку Мінекономіки і частково компенсується з бюджету.

Що залишилось без змін

Ряд критеріїв не змінився. Критично важливими, як і раніше, вважаються підприємства, які:

  • мають державні гранти;
  • надають послуги Мінекономіки за договорами строком від 6 місяців;
  • перебувають у сфері управління міністерства або держава є їхнім єдиним засновником;
  • проводять експертизу нормативно-правових актів у сфері економіки чи ЗЕД;
  • є учасниками індустріального парку;
  • уклали інвестдоговори у сферах переробки, біогазу, добування та переробки корисних копалин.

Нагадаємо, раніше банкам закрили можливість бронювати працівників через лазівку, яку частина фінустанов використовувала для отримання статусу критично важливих.

Як повідомляло РБК-Україна, нові правила бронювання набули чинності раніше цього року. Тоді бізнес отримав оновлений порядок підтвердження статусу критично важливих підприємств.

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