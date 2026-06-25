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Требования выросли в разы: в Украине ввели новые условия для бронирования работников

13:40 25.06.2026 Чт
3 мин
Некоторые требования выросли в пять раз
aimg Елена Чупровская
Фото: какие новые требования ввело правительство (Виталий Носач, РБК-Украина)

Государство подняло планку для предприятий, желающих получить статус критически важных для экономики - а вместе с ним и право на бронирование сотрудников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приказ Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства №6954.

Что изменилось для аграриев

Минимальная площадь возделываемых угодий для агропредприятий выросла вдвое - с 500 до 1000 га. Порог годового дохода также удвоили: раньше хватало 20 млн грн, теперь нужно 40 млн грн.

В то же время отменили два предыдущих подкритерия: уплата НДФЛ от 324 тыс. грн в квартал больше не засчитывается, а получить статус из-за владения 90% капитала других критических предприятий – тоже больше нельзя.

Вместо этого ввели новое обязательное требование - копия налогового расчета с подтверждением от контролирующего органа.

Лесные хозяйства - требования выросли в пять раз

Площадь постоянного использования землей для лесхозов увеличилась с 500 до 2500 га. Альтернативный критерий по количеству застрахованных работников снизили с 15 до 10 человек, но теперь к нему обязательно прибавляется финансовое условие - годовой доход от 10 млн грн. Раньше такого требования для лесного хозяйства не было.

Из перечня профильных КВЭД в этой области убрали охота, инжиниринг, геологию и отдельные виды образования.

Новые зарплатные требования для общего перечня

Раньше таких критериев не существовало - теперь они появились и являются обязательными:

  • предприятия с более 50 работниками - средняя зарплата не ниже средней по стране за последний год, умноженную на коэффициент 2;
  • от 20 работников - коэффициент 3;
  • постоянные представительства нерезидентов - также коэффициент 3 (ранее был коэффициент 2).

Условия для межобластного статуса

Для предприятий, работающих в трех и более областях, ввели два обязательных условия: штат от 10 человек и уплата налогов и единого социального взноса (кроме таможенных) от 24 тыс. грн по каждой из областей за последние три месяца.

Компании, производящие технику и оборудование украинского производства, могут получить статус критически важных - если их продукция включена в перечень Минэкономики и частично компенсируется из бюджета.

Что осталось без изменений

Ряд критериев не изменился. Критически важными по-прежнему считаются предприятия, которые:

  • имеют государственные гранты;
  • оказывают услуги Минэкономики по договорам сроком 6 месяцев;
  • находящиеся в сфере управления министерства или государство является их единственным учредителем;
  • проводят экспертизу нормативно правовых актов в сфере экономики или ВЭД;
  • являются участниками индустриального парка;
  • заключили инвестдоговоры в сферах переработки, биогаза, добывания и переработки полезных ископаемых.

Напомним, ранее банкам закрыли возможность бронировать работников через лазейку, которую часть финучреждений использовала для получения статуса критически важных.

Как сообщало РБК-Украина, новые правила бронирования вступили в силу раньше этого года. Тогда бизнес получил обновленный порядок подтверждения статуса критически важных предприятий.

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