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Вимоги знизили, а люди не йдуть. РФ має значний дефіцит кадрів на окупованих територіях, - ЦНС

Фото: росіяни зіткнулись з дефіцитом кадрів на ТОТ (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

На тимчасово окупованих територіях росіяни досі не можуть повноцінно запустити в роботу ряд своїх фейкових структур. Причиною є дефіцит колаборантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр Національного Спротиву.

Через окупацію більшість населення залишило окуповані території, а велика частина тих, хто лишився відмовляється від співпраці з ворогом.

В результаті росіяни беруть на службі низькофахових спеціалістів, яким роздають вищі посади в обмін на лояльність.

"Проте й навіть в такому випадку необхідної кількості працівників немає. Так, окупанти наразі не можуть сформувати регіональні відділи антимонопольних комітетів, які зараз складаються з завезених з РФ гастролерів", - повідомили в центрі. 

В ЦНС повідомили, що, аби набрати людей, росіяни навіть зменшили вимоги до кандидатів. Зокрема для роботи тепер не треба досвід й не обов’язкова вища освіта.

"Проте набрати необхідну кількість працівників не вдається", - зазначили в центрі.

 

Нагадаємо, на початку місяця ми писали, що в окупованому Луганську загарбники систематично не виплачують бюджетникам зарплати. Зокрема, проблема торкнулась і працівників транспортних установ.

РБК-Україна також писало про те, що на тимчасово окупованих територіях України загарбники не виплачують зарплатню працівниками екстрених служб.

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