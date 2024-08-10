Вимоги знизили, а люди не йдуть. РФ має значний дефіцит кадрів на окупованих територіях, - ЦНС

На тимчасово окупованих територіях росіяни досі не можуть повноцінно запустити в роботу ряд своїх фейкових структур. Причиною є дефіцит колаборантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр Національного Спротиву.
Через окупацію більшість населення залишило окуповані території, а велика частина тих, хто лишився відмовляється від співпраці з ворогом.
В результаті росіяни беруть на службі низькофахових спеціалістів, яким роздають вищі посади в обмін на лояльність.
"Проте й навіть в такому випадку необхідної кількості працівників немає. Так, окупанти наразі не можуть сформувати регіональні відділи антимонопольних комітетів, які зараз складаються з завезених з РФ гастролерів", - повідомили в центрі.
В ЦНС повідомили, що, аби набрати людей, росіяни навіть зменшили вимоги до кандидатів. Зокрема для роботи тепер не треба досвід й не обов’язкова вища освіта.
"Проте набрати необхідну кількість працівників не вдається", - зазначили в центрі.
Нагадаємо, на початку місяця ми писали, що в окупованому Луганську загарбники систематично не виплачують бюджетникам зарплати. Зокрема, проблема торкнулась і працівників транспортних установ.
РБК-Україна також писало про те, що на тимчасово окупованих територіях України загарбники не виплачують зарплатню працівниками екстрених служб.
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