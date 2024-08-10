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Требования снизили, а люди не идут. РФ имеет дефицит кадров на оккупированных территориях, - ЦНС

Фото: россияне столкнулись с дефицитом кадров на ВТО (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

На временно оккупированных территориях россияне до сих пор не могут полноценно запустить в работу ряд своих фейковых структур. Причиной является дефицит коллаборационистов.

Из-за оккупации большинство населения покинуло оккупированные территории, а большая часть оставшихся отказывается от сотрудничества с врагом.

В результате россияне берут на службе низкопрофессиональных специалистов, которым раздают высшие должности в обмен на лояльность.

"Однако и даже в таком случае необходимого количества работников нет. Так, оккупанты пока не могут сформировать региональные отделы антимонопольных комитетов, которые сейчас состоят из завезенных из РФ гастролеров", - сообщили в центре. 

В ЦНС сообщили, что, чтобы набрать людей, россияне даже уменьшили требования к кандидатам. В частности для работы теперь не нужен опыт и не обязательно высшее образование.

"Однако набрать необходимое количество работников не удается", - отметили в центре.

 

Напомним, в начале месяца мы писали, что в оккупированном Луганске захватчики систематически не выплачивают бюджетникам зарплаты. В частности, проблема коснулась и работников транспортных учреждений.

РБК-Украина также писала о том, что на временно оккупированных территориях Украины захватчики не выплачивают зарплату работниками экстренных служб.

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