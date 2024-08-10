Из-за оккупации большинство населения покинуло оккупированные территории, а большая часть оставшихся отказывается от сотрудничества с врагом.

В результате россияне берут на службе низкопрофессиональных специалистов, которым раздают высшие должности в обмен на лояльность.

"Однако и даже в таком случае необходимого количества работников нет. Так, оккупанты пока не могут сформировать региональные отделы антимонопольных комитетов, которые сейчас состоят из завезенных из РФ гастролеров", - сообщили в центре.

В ЦНС сообщили, что, чтобы набрать людей, россияне даже уменьшили требования к кандидатам. В частности для работы теперь не нужен опыт и не обязательно высшее образование.

"Однако набрать необходимое количество работников не удается", - отметили в центре.