Вимоги РФ до України відмовитися від окупованих регіонів є неприйнятними, - Блінкен

Вимоги Російської Федерації визнати тимчасово окуповані регіони України такими, що належать Москві, є неприйнятними.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його спільний брифінг із главою МЗС Британії Джеймсом Клеверлі.

"Російські вимоги до України визнати нові територіальні реалії неприйнятними та не дозволяють налагодити переговорний процес", - зазначив Блінкен.

Держсекретар США також підкреслив, що такі вимоги з боку РФ не дозволяють мирний переговорний процес між країнами.

Раніше глава МЗС Британії заявив, що Володимир Путін повинен зрозуміти, що найкращий варіант для Росії та його армії у війні проти України – сісти за стіл переговорів.

Зазначимо, у грудні 2022 року Володимир Путін звинуватив Україну в небажанні мирних переговорів щодо припинення війни.

Після чого у Кремлі висловилися про мирний план України, представлений на саміті в ООН.

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