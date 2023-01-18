Требования РФ к Украине отказаться от оккупированных регионов неприемлемы, - Блинкен

Об этом заявил госссекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его совместный брифинг с главой МИД Британии Джеймсом Клэверли.

"Российские требования к Украине признать новые территориальные реалии неприемлемы и не позволяют наладить переговорный процесс", - отметил Блинкен.

Госсекретарь США также подчеркнул, что такого рода требования со стороны РФ не позволяют мирный переговорный процесс между странами.

Ранее глава МИД Британии заявил, что Владимир Путин должен понять, что самый лучший вариант для России и его армии в войне против Украины - сесть за стол переговоров.

Отметим, в декабре 2022 года Владимир Путин обвинил Украину в нежелании мирных переговоров по прекращению войны.

После чего в Кремле высказались о мирном плане Украины, представленном на саммите в ООН.

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