Вимоги Путіна щодо нових територіальних реалій є неприйнятними, - Блінкен

Блінкен вважає, що Кремль не готовий до перемовин.

"Навпаки, є свідчення протилежного. Лише послухайте, що президент Путін говорить", - наголосив він.

Як приклад, держсекретар навів нещодавню заяву Путіна, де диктатор говорить, що немає сенсу розмовляти з Україною, доки вона "не визнає нову територіальну реальність".

"Інакше кажучи, поки Україна не визнає, що Росія захопила її території і забере їх - вони навіть не говоритимуть", - пояснив Блінкен і зауважив, що такі пропозиції є неприйнятними.

Міжнародна спільнота прагне справедливого та тривалого миру, переконаний держсекретар США. Він назвав свідченням цього нову резолюцію Генеральної Асамблеї ООН, за яку проголосувала 141 країна.

Резолюція, за його словами, свідчить, що "є потужне прагнення миру, але миру справедливого і стійкого, який відповідає принципам Статуту ООН в плані територіальної цілісності, суверенітету та незалежності.

Блінкен наголосив, що не можна допустити, щоб Росія змогла перепочити, переозброїтися і через рік, два чи три знову атакувати. Тому на цьому необхідно зосередитися.