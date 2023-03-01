Требования Путина по поводу новых территориальных реалий неприемлемы, - Блинкен

Блинкен считает, что Кремль не готов к переговорам.

"Напротив, есть доказательства противоположного. Только послушайте, что президент Путин говорит", - подчеркнул он.

В качестве примера госсекретарь привел недавнее заявление Путина, где диктатор говорит, что нет смысла разговаривать с Украиной, пока она "не признает новую территориальную реальность".

"Иными словами, пока Украина не признает, что Россия захватила ее территории и заберет их - они даже не будут говорить", - сказал Блинкен и отметил, что такие предложения неприемлемы.

Международное сообщество стремится к справедливому и длительному миру, убежден госсекретарь США. Он назвал свидетельством тому новую резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, за которую проголосовала 141 страна.

Резолюция, по его словам, свидетельствует, что "есть мощное стремление к миру, но к миру справедливому и устойчивому, отвечающему принципам Устава ООН в плане территориальной целостности, суверенитета и независимости.

Блинкен заявил, что нельзя допустить, чтобы Россия смогла передохнуть, перевооружиться и через год, два или три снова атаковать. Поэтому необходимо сосредоточиться на этом.