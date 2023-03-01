Блінкен не планує зустрічатися з главами МЗС Росії та Китаю на саміті G20

Держсекретар США Ентоні Блінкен не планує зустрічатися ні з міністром закордонних справ Росії, ні з міністром закордонних справ Китаю під час зустрічі G20 у Нью-Делі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Блінкен здійснив коротку поїздку Казахстаном та Узбекистаном і попрямує до індійської столиці на зустріч G20, де важливою частиною обговорення стане вторгнення Москви в Україну.

У саміті беруть участь міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган.

"Немає планів зустрічатися ні з ким із них на G20, хоча я підозрюю, що ми, безумовно, братимемо участь у тих чи інших групових засіданнях разом", - сказав Блінкен журналістам у Ташкенті.

Представник російського міністерства закордонних справ заявив, що Лавров мав намір зустрітися як мінімум із сімома міністрами закордонних справ, перш ніж у середу в Індії відбудеться вітальний обід для делегатів із 40 країн. Основні зустрічі G20 відбудуться у четвер, 2 березня.

Під час своєї поїздки до Казахстану та Узбекистану Блінкен зустрівся з колегами з усіх п'яти країн Центральної Азії, які раніше керувалися з Москви і мають міцні торговельні зв'язки з Пекіном, напередодні зустрічі міністрів закордонних справ G20.

Сполучені Штати ведуть безперервну дипломатичну діяльність, щоб згуртувати світ проти вторгнення Росії до України, яке розпочалося понад рік тому.