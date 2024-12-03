Вимоги для отримання міжнародної грошової допомоги змінилися: у Мінфіні розповіли деталі

Міністерство фінансів України оприлюднило оновлену Матрицю реформ. Вона містить 325 умов та рекомендацій для отримання Україною міжнародної грошової допомоги від партнерів, включно з 531 індикатором.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінфін.
Зазначається, що ці 325 умов і рекомендацій закладені у такі ключові програми, як:
Окрім цього, оновлена Матриця містить 531 індикатор, що охоплюють широкий спектр реформ у пріоритетних сферах:
Виконання цих індикаторів розраховане на найближчі 10 років.
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Міністерство фінансів наголошує, що Матриця реформ забезпечує максимальну відкритість: усі громадяни та міжнародні партнери можуть швидко отримати інформацію про стан виконання, терміни та відповідальних за реалізацію умов у різних секторах.
Там також пояснили, що збільшення кількості умов в оновленій Матриці реформ зумовлене переглядом програм співпраці з міжнародними партнерами.
"Незважаючи на війну та виклики, за підтримки партнерів Україна продовжує впроваджувати структурні реформи, які закладають фундамент та сприяють довгостроковому зростанню України на шляху до інтеграції в ЄС", - заявили у Мінфіні.
Нагадаємо, що ВРУ вже ухвалила закон про державний бюджет на 2025 рік.
Також додамо, що нещодавно президент України Володимир Зеленський підписав закон про збільшення податків. Подробиці - у матеріалі РБК-Україна.
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