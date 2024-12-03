Вимоги для отримання міжнародної грошової допомоги змінилися: у Мінфіні розповіли деталі

Зазначається, що ці 325 умов і рекомендацій закладені у такі ключові програми, як:

Звіт Єврокомісії щодо України в межах пакету розширення ЄС.

Програма МВФ Extended Fund Facility.

План України для фінансового інструменту ЄС Ukraine Facility.

Умови кредитного інструменту Світового Банку Development Policy Loan.

Окрім цього, оновлена Матриця містить 531 індикатор, що охоплюють широкий спектр реформ у пріоритетних сферах:

правосуддя,

фундаментальні права та безпека,

енергетика,

фінансові сервіси,

фінансові та бюджетні положення.

Виконання цих індикаторів розраховане на найближчі 10 років.

У Мінфіні представили ключові досягнення України за три квартали 2024 року

Виконано 199 індикаторів, з яких 91 - за третій квартал 2024 року .

індикаторів, з яких . Мінфін відповідальний за 55 індикаторів, з яких 32 вже виконано .

індикаторів, з яких . Умови програм фінансової підтримки виконані своєчасно, що дозволило залучити необхідну бюджетну підтримку від міжнародних партнерів.

Міністерство фінансів наголошує, що Матриця реформ забезпечує максимальну відкритість: усі громадяни та міжнародні партнери можуть швидко отримати інформацію про стан виконання, терміни та відповідальних за реалізацію умов у різних секторах.

Там також пояснили, що збільшення кількості умов в оновленій Матриці реформ зумовлене переглядом програм співпраці з міжнародними партнерами.

"Незважаючи на війну та виклики, за підтримки партнерів Україна продовжує впроваджувати структурні реформи, які закладають фундамент та сприяють довгостроковому зростанню України на шляху до інтеграції в ЄС", - заявили у Мінфіні.

Нагадаємо, що ВРУ вже ухвалила закон про державний бюджет на 2025 рік.