Вимоги як для водіїв. Як можуть покарати велосипедиста за наїзд на пішохода

Влітку на вулицях міст часто можна побачити велосипедистів, які їздять на великій швидкості тротуарами і ризикують травмувати людей. Інколи на пішоходів наїжджають і водії скутерів.
Яке покарання передбачене за травмування пішоходів, у коментарі РБК-Україна розповіла адвокат Адвокатського бюро "Івана Хомича" Олена Воронкова.
І велосипедисти, і скутеристи повинні виконувати вимоги Правил дорожнього руху України, зазначає юрист.
"Відповідно до чинного законодавства, водії скутерів – це такі самі учасники дорожнього руху, як і інші транспортні засоби. Крім того, для водіїв скутерів з об’ємом двигуна понад 49,9 кубічних сантиметрів ввели за необхідне отримання прав категорії А1", - звертає увагу Олена Воронкова.
Велосипедисти мають рухатись по велосипедних доріжкам, але наразі вони облаштовані не у всіх містах та не по всій їхній території, зазначає фахівець.
"Якщо велосипедисти рухаються по проїжджій частині, то на них поширюються вимоги, як для водіїв автомобілів", - зауважує вона.
Юрист пояснює: згідно з Кримінальним кодексом України, за порушення чинних на транспорті правил, якщо це спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, передбачена відповідальність відповідно до статті 291 та покарання:
"У Єдиному державному реєстрі судових рішень мені вдалось знайти кілька вироків про притягнення до відповідальності осіб за цією статтею про травмування пішоходів. З 1 січня 2023 року було ухвалено більше 20 таких вироків", - розповідає Олена Воронкова.
У більшості випадків суд або призначає покарання з іспитовим строком, яке називають "умовним", або обмежується штрафом, додає юрист.
"Обрання одного з видів покарань залежить від поведінки підозрюваного чи обвинуваченого на етапі досудового розслідування та судового розгляду, а також від позиції потерпілої особи", - зазначає спеціаліст.
Нагадаємо, ми писали, що за наїзд на пішохода водія самоката можуть оштрафувати на 850 грн. Але якщо є травми, то відкривається кримінальне провадження. Також є підстави для цивільного позову щодо відшкодування моральної шкоди.
Також ми розповідали, що за порушення правил дорожнього руху велосипедистами передбачений штраф у 340 грн. За створення аварійної ситуації можуть оштрафувати на 850 гривень чи присудити від 20 до 40 годин громадських робіт.
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