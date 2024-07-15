Требования как для водителей. Как могут наказать велосипедиста за наезд на пешехода

Летом на улицах городов часто можно увидеть велосипедистов, которые ездят на большой скорости по тротуарам и рискуют травмировать людей. Иногда на пешеходов наезжают и водители скутеров.
Какое наказание предусмотрено за травмирование пешеходов, в комментарии РБК-Украина рассказала адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова.
И велосипедисты и скутеристы должны выполнять требования Правил дорожного движения Украины, отмечает юрист.
"В соответствии с действующим законодательством, водители скутеров – это такие же участники дорожного движения, что и другие транспортные средства. Кроме того, для водителей скутеров с объемом двигателя более 49,9 кубических сантиметров ввели необходимым получение прав категории А1", - обращает внимание Елена Воронкова.
Велосипедисты должны двигаться по велосипедным дорожкам, но такие в настоящее время они обустроены не во всех городах и не по всей их территории, отмечает специалист.
"Если велосипедисты двигаются по проезжей части, то на них распространяются требования как для водителей автомобилей", - обращает внимание она.
Юрист объясняет: согласно Уголовному кодексу Украины, за нарушение действующих на транспорте правил, если это повлекло за собой гибель людей или другие тяжкие последствия, предусмотрена ответственность в соответствии со статьей 291 и наказание:
"В Едином государственном реестре судебных решений мне удалось найти несколько приговоров о привлечении к ответственности лиц по этой статье о травмировании пешеходов. С 1 января 2023 года было вынесено более 20 таких приговоров", - рассказывает Елена Воронкова.
В большинстве случаев суд либо назначает наказание с испытательным сроком, которое называют "условным", либо ограничивается штрафом, добавляет юрист.
"Избрание одного из видов наказаний зависит от поведения подозреваемого или обвиняемого на этапе досудебного расследования и судебного разбирательства, а также от позиции потерпевшего", - отмечает специалист.
Напомним, мы писали, что за наезд на пешехода водителя самоката могут оштрафовать на 850 грн. Но если есть травмы, открывается уголовное производство. Также есть основания для гражданского иска о возмещении морального ущерба.
Также мы рассказывали, что за нарушение ПДД велосипедистами предусмотрен штраф в 340 грн. За создание аварийной ситуации могут быть оштрафованы на 850 гривен или приговорены от 20 до 40 часов общественных работ.
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