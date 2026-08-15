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Вимога "Резерв+" для українських дівчат у ЄС виявилася маніпуляцією, - ЦПД

17:35 15.08.2026 Сб
2 хв
Російська пропаганда знову перекрутила факти
aimg Сергій Козачук
Фото: вимога "Резерв+" для дівчат у ЄС виявилася маніпуляцією (facebook.com/uakirkkonummi)

Інформація про те, що 18-річні українки нібито мусять надавати дані з застосунку "Резерв+" для отримання тимчасового захисту в країнах Євросоюзу, є маніпуляцією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Що передбачають нові правила ЄС

У ЦПД пояснили, що рішення Ради ЄС 2026/1912 дійсно містить норму про перевірку військового статусу.

Проте вона стосується лише певного кола громадян та має чіткі часові межі:

  • Кому потрібно підтверджувати статус - лише новим заявникам на тимчасовий захист, які подають документи після 31 липня 2026 року.
  • Головна умова: - людина вже повинна мати чинні військові обов’язки згідно з українським законодавством.

Кого не торкнуться зміни

Норма є гендерно нейтральною і стосується громадян із відповідним військовозобов'язаним статусом - як чоловіків, так і жінок.

Вона не розповсюджується автоматично на всіх 18-річних дівчат. Вимога не стосується цивільних 18-річних українок, студенток, інших жінок, які не підлягають військовому обліку чи обов’язку за законом.

Фото: вимога "Резерв+" для дівчат у ЄС виявилася маніпуляцією (t.me/CenterCounteringDisinformation)

Суть маніпуляції

Ворожі джерела та російська пропаганда навмисно перекручують зміст ухваленого рішення.

Вони видають правилом для конкретної категорії військовозобов'язаних осіб за нібито загальне зобов'язання для абсолютно всіх 18-річних українських дівчат.

Ситуація довкола українців у Європі

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що у Чехії десятки українських чоловіків втратили право на тимчасовий захист, оскільки не змогли підтвердити виконання військового обов'язку перед Україною.

Водночас у сусідній Польщі ситуація з українськими громадянами викликає інші дискусії.

Зокрема, у польському МВС гостро розкритикували заклики депортувати українців та наголосили, що без їхнього внеску польська економіка опиниться під загрозою колапсу.

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