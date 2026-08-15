Вимога "Резерв+" для українських дівчат у ЄС виявилася маніпуляцією, - ЦПД

Ситуація довкола українців у Європі

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що у Чехії десятки українських чоловіків втратили право на тимчасовий захист, оскільки не змогли підтвердити виконання військового обов'язку перед Україною.

Водночас у сусідній Польщі ситуація з українськими громадянами викликає інші дискусії.

Зокрема, у польському МВС гостро розкритикували заклики депортувати українців та наголосили, що без їхнього внеску польська економіка опиниться під загрозою колапсу.