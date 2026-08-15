Требование "Резерв+" для украинских девушек в ЕС оказалось манипуляцией, - ЦПД

Ситуация вокруг украинцев в Европе

Напомним, что ранее сообщалось, что в Чехии десятки украинских мужчин потеряли право на временную защиту, поскольку не смогли подтвердить исполнение воинского долга перед Украиной.

В то же время, в соседней Польше ситуация с украинскими гражданами вызывает другие дискуссии.

В частности, в польском МВД резко раскритиковали призывы депортировать украинцев и подчеркнули, что без их вклада польская экономика окажется под угрозой коллапса.