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Вимога Єврокомісії. Рада підтримала закон про удосконалення процедур суддівської кар’єри

Фото: Вимога Єврокомісії. Рада підтримала закон про удосконалення процедур суддівської кар’єри (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Верховна рада України прийняла в цілому законопроєкт щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри. Документ був однією з вимог Єврокомісії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка.

"Нестримні реформи продовжуються і в суботу Рада прийняла в цілому #10140д щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри... Теж рекомендація Європейської комісії та макрофін", - написав Железняк. 

За його словами, законопроєкт підтримали 244 депутати Верховної ради. 

Як пояснив народний депутат Олексій Гончаренко, законопроєкт передбачає:

  • зміну строку, до якого суддя зобов’язаний щорічно подати декларацію родинних зв’язків і декларацію доброчесності з 1 лютого на 1 травня; 
  • врегульовується норма, що не може претендувати на посаду судді особа, яка обіймає посаду члена Вищої ради правосуддя (ВРП), члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККСУ);
  • уповноважує ВРП затверджувати Єдині показники для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді) після погодження з ВККСУ, Радою суддів України та Громадською радою доброчесності (ГРД);

Рекомендації Єврокомісії

8 листопада, Європейська комісія рекомендувала Раді ЄС розпочати переговори з Україною про вступ. Рішення буде ухвалено лідерами країн ЄС на саміті 14 грудня. Для початку переговорів потрібна згода всіх лідерів.

Як відзначала президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, наша країна вже виконала 90% реформ, яких від неї очікував ЄС. Водночас Київ повинен і далі продовжувати реформи.

Президент Володимир Зеленський заявив, що до кінця 2023 року Україна ухвалить усі рішення, необхідні для початку переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу.

Детально про вступні переговори України в ЄС у матеріалі РБК-Україна.

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