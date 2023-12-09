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Требование Еврокомиссии. Рада поддержала закон об усовершенствовании процедур судейской карьеры

Фото: Требование Еврокомиссии. Рада поддержала закон об усовершенствовании процедур судейской карьеры (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Верховная рада Украины приняла в целом законопроект по усовершенствованию процедур судейской карьеры. Документ был одним из требований Еврокомиссии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка.

"Безудержные реформы продолжаются и в субботу Рада приняла в целом #10140д по усовершенствованию процедур судейской карьеры... Тоже рекомендация Европейской комиссии и макрофин", - написал Железняк. 

По его словам, законопроект поддержали 244 депутата Верховной рады. 

Как пояснил народный депутат Алексей Гончаренко, законопроект предусматривает:

  • изменение срока, до которого судья обязан ежегодно подать декларацию родственных связей и декларацию добропорядочности с 1 февраля на 1 мая; 
  • урегулируется норма, что не может претендовать на должность судьи лицо, занимающее должность члена Высшего совета правосудия (ВСП), члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ);
  • уполномочивает ВСП утверждать Единые показатели для оценки добропорядочности и профессиональной этики судьи (кандидата на должность судьи) после согласования с ВККСУ, Советом судей Украины и Общественным советом добропорядочности (ОСД). 

Рекомендации Еврокомиссии

8 ноября, Европейская комиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной о вступлении. Решение будет принято лидерами стран ЕС на саммите 14 декабря. Для начала переговоров требуется согласие всех лидеров.

Как отмечала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, наша страна уже выполнила 90% реформ, которых от нее ожидал ЕС. При этом Киев должен и дальше продолжать реформы.

Президент Владимир Зеленский заявил, что до конца 2023 года Украина примет все решения, необходимые для начала переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

Подробно о вступительных переговорах Украины в ЕС в материале РБК-Украина.

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