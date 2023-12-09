Требование Еврокомиссии. Рада поддержала закон об усовершенствовании процедур судейской карьеры

Верховная рада Украины приняла в целом законопроект по усовершенствованию процедур судейской карьеры. Документ был одним из требований Еврокомиссии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка.
"Безудержные реформы продолжаются и в субботу Рада приняла в целом #10140д по усовершенствованию процедур судейской карьеры... Тоже рекомендация Европейской комиссии и макрофин", - написал Железняк.
По его словам, законопроект поддержали 244 депутата Верховной рады.
Как пояснил народный депутат Алексей Гончаренко, законопроект предусматривает:
8 ноября, Европейская комиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной о вступлении. Решение будет принято лидерами стран ЕС на саммите 14 декабря. Для начала переговоров требуется согласие всех лидеров.
Как отмечала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, наша страна уже выполнила 90% реформ, которых от нее ожидал ЕС. При этом Киев должен и дальше продолжать реформы.
Президент Владимир Зеленский заявил, что до конца 2023 года Украина примет все решения, необходимые для начала переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.
Подробно о вступительных переговорах Украины в ЕС в материале РБК-Украина.
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