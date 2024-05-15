Вимкнення неминучі. Чому в Україні знову почалися перебої зі світлом та які графіки

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В чому проблема

Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький пояснив причину раптових відключень для побутових споживачів. За його словами, сталося різке збільшення споживання електроенергії, що зокрема пов’язано з похолоданням.

Енергосистемі не вдалося впоратися, тож ввели обмеження для населення. За його словами, вчора ввечері і до кінця доби відключення торкнулися до 10% споживачів у всіх областях. Виключення - об'єкти критичної інфраструктури.

"Проблема полягає не в тому, що в якусь область не можна доставити електрику, а в тому, що не вистачає сукупної потужності електростанцій для того, щоб покрити споживання, а для покриття дефіциту не вистачає імпорту. Кожна область несе солідарний тягар відключень", - заявив ввечері 14 травня Кудрицький в ефірі телемарафону.

За його словами, на збільшення споживання могли вплинути обігрівачі, а загалом увечері воно зростає після повернення людей із роботи.

Чому відключення неминучі

Відключення світла у населення "було лише питанням часу" і це у підсумку сталося, констатує генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко.

"Останні тижні був повний дисонанс. Попри обстріли, у нас з вами не було розуміння, наскільки ситуація складна. В той самий час ми втратили більшість маневрової генерації. Але енергетики 24/7 придумували схеми, як зробити так, щоб ми не відчули останніх атак ворога. І їм це вдавалося...Однак, не сьогодні", - написав Коваленко на своїй сторінці у Facebook.

Він пояснив, що дефіцит нікуди не подівся, імпорт має фізичні обмеження, а попит на товар під назвою електроенергія суттєво зростає через низьку температуру. І якщо сьогодні низьку, то літом навпаки - через навантаження у зв‘язку зі спекою.

"В результаті обстрілів ми втратили 8 ГВт потужностей. І в першу чергу маневрових потужностей як то ТЕС чи гідроелектростанцій. А значить, нас чекає складний період. І не стільки влітку, коли ми переживемо ці відключення, скільки взимку", - попередив Коваленко.

При цьому він наголосив - зараз робиться все, щоб змінити ситуацію.

"Дуже важливо, щоб наш бізнес міг працювати, щоб у нас було кому створювати ВВП, підсилювати армію, щоб у людей була робота. Тому перекладати весь дефіцит на бізнес неправильно. Якщо ми хочемо перемогти, то треба робити паритет між населенням та бізнесом, тому, на жаль, відключення для нас з вами неминучі", - констатує Коваленко.

Він додав, що поки буде вирішуватися питання, треба пройти цей складний шлях і кожен має обмежити своє споживання е/е.

Де вимикають світло, чи є графіки

Нагадаємо, що ще вчора ввечері по Україні почали фіксувати вимкнення світла. Як згодом уточнили в "Укренерго", вимушено було запроваджено контрольовані аварійні відключення в усіх регіонах з 21:00 до 24:00.

Вже на ранок обмеження знову відчули всі регіони. ​​Оскільки з 6:40 до 09:00 були застосовані контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України. В ДТЕК відзвітували, що світло вже повертають у домівки киянам, а також жителям Київської, Одеської, Донецької та Дніпропетровської областей.

Що стосується стабілізаційних графіків, які всі відомі українцям ще під час блекаутів, то цього разу вони щонайменше поки застосовувалися. Йдеться про аварійні та екстрені відключення через складну ситуацію в енергосистемі.

"Звертаємо увагу, що під час екстрених відключень, графіки, які розміщенні на сайті, - не діють", - пояснили в ДТЕК для жителів Києва.

Жителі деяких регіонів могли спостерігати, що в них діяли черги й спеціальні графіки відключень (СГАВ), як от у Вінницькій області, й графіки аварійних вимкнень (ГАВ). Як зокрема у Сумській, Чернігівській, Полтавській Волинській, Львівській, Закарпатській областях та на Прикарпатті. Але варто зауважити, що кожна черга ГАВ - це перелік ліній електропередач, що мають бути негайно відключені відповідно до того, скільки навантаження потрібно зняти згідно із розпорядженням "Укренерго". Тобто ГАВ - це не конкретні адреси споживачів та терміни відключення.

Важливо. Обмеження діяли для побутових споживачів до 9 ранку. Але, що стосується промисловості, то сьогодні протягом усієї доби - з 00:00 до 24:00 для них будуть діяти графіки обмеження потужності.

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