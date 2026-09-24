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Вимкнені фари поза містом: адвокат пояснив, чи законний штраф у 510 гривень

19:28 24.09.2026 Чт
3 хв
aimg Тетяна Веремєєва
Вимкнені фари поза містом: адвокат пояснив, чи законний штраф у 510 гривень Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)
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Водії мають вмикати денні ходові вогні під час руху поза населеними пунктами у світлу пору доби. Якщо автомобіль не обладнаний такими вогнями, потрібно використовувати ближнє світло фар.

РБК-Україна розповідає, що про це йдеться у пункті 9.8 Правил дорожнього руху України.

Коли потрібно вмикати денні ходові вогні

Денні ходові вогні - це передбачені конструкцією автомобіля зовнішні світлові прилади білого кольору, розташовані спереду. Вони призначені для того, щоб транспортний засіб було краще видно під час руху у світлу пору доби.

ПДР вимагають, щоб на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами були ввімкнені денні ходові вогні.

Якщо автомобіль конструктивно не має денних ходових вогнів, водій повинен увімкнути ближнє світло фар.

При цьому вимога більше не обмежується певним періодом року. Раніше ПДР передбачали обов'язкове використання світла з 1 жовтня до 1 травня. Постановою Кабінету міністрів №1105 від 20 жовтня 2023 року слова "З 1 жовтня по 1 травня на всіх" у пункті 9.8 замінили на "На всіх".

Тобто зараз ця вимога діє протягом усього року.

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Коли обов'язково потрібне ближнє світло

Пункт 9.8 ПДР також визначає ситуації, коли під час руху у світлу пору доби потрібно використовувати саме ближнє світло фар.

Це стосується:

  • руху в колоні;
  • маршрутних транспортних засобів, які рухаються смугою, позначеною знаком 5.8, назустріч загальному потоку;
  • автобусів та мікроавтобусів, які перевозять організовані групи дітей;
  • великовагових і великогабаритних транспортних засобів;
  • сільськогосподарської техніки завширшки понад 2,6 метра;
  • транспортних засобів, які перевозять небезпечні вантажі;
  • транспортного засобу, що буксирує інший автомобіль;
  • руху в тунелях.

Що робити при недостатній видимості

В умовах недостатньої видимості водій може використовувати дальнє світло фар або додатково протитуманні фари. Водночас світло не повинно засліплювати інших учасників дорожнього руху.

Таким чином, для звичайного автомобіля правило просте: поза населеним пунктом у світлу пору доби мають працювати денні ходові вогні, а за їх відсутності - ближнє світло фар.

Чи можуть оштрафувати за вимкнені фари

За словами адвоката Дениса Нагорнюка, на практиці патрульні можуть притягувати водіїв до відповідальності за частиною 2 статті 122 КУпАП за рух поза населеними пунктами без увімкнених денних ходових вогнів або ближнього світла. Штраф за цією статтею становить 510 гривень.

Водночас адвокат звертає увагу на юридичну колізію. Частина 2 статті 122 КУпАП передбачає відповідальність за порушення правил користування зовнішніми світловими приладами або попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку. Тобто ця норма стосується ситуацій, коли водій починає рух або здійснює маневр.

Якщо ж автомобіль просто рухається прямо, а водій не ввімкнув денні ходові вогні або ближнє світло відповідно до пункту 9.8 ПДР, окремої норми КУпАП, яка передбачає штраф саме за це порушення, немає, пояснює Нагорнюк.

За його словами, через це суди найчастіше скасовують такі штрафи та кваліфікують порушення за статтею 125 КУпАП. Вона передбачає не штраф, а попередження.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні планують посилити відповідальність водіїв за керування транспортом із надмірним рівнем шуму. Зокрема, пропонують штрафи до 34 тисяч гривень, а за повторне порушення під час воєнного стану - позбавлення права керування на 3-6 місяців.

Також пропонують підвищити штрафи за перевищення швидкості. Сума покарання може вирости до 17 тисяч гривень.

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