Вімблдон віддасть на потреби України частину доходів із продажу квитків

1 фунт із кожного проданого квитка на Вімблдон віддадуть на допомогу Україні. Натомість українські тенісисти можуть розраховувати на компенсації від організаторів.

Всеанглійський клуб лаун-тенісу та крокету пообіцяв покрити всі витрати українців і одного члена команди тенісистів на весь трав'яний сезон. Цьогоріч він припаде на червень-липень. Наприклад, у списку турнірів ATP 500 і ATP 250 запланували змагання у Нідерландах, Німеччині, Іспанії та Великій Британії.

Організатори Вімблдона-2023 також анонсували низку обмежень для представників РФ. На турнірі діятиме повна заборона на російські та білоруські прапори, а також символи підтримки тамтешніх режимів. Окрім того, російське ТБ не зможе транслювати мейджор, а медіа не отримають акредитацію.

Раніше Вімблдон розіслав тенісистам із РФ і Білорусі список вимог для участі в мейджорі 2023 року. Вони повинні виступати під нейтральним прапором. Також їм заборонено підтримувати вторгнення РФ до України. Також тенісисти не повинні отримувати виплати від урядів, зокрема і спонсорські.