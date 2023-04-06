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Вімблдон висунув тенісистам РФ і Білорусі вимоги до участі: інсайдер розкрив список

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Лондон, Четвер 06 квітня 2023 17:37
Вімблдон висунув тенісистам РФ і Білорусі вимоги до участі: інсайдер розкрив список Фото: Даніїл Медведєв зможе приїхати на Вімблдон-2023 (facebook.com/ATPTour)
Автор: Антон Федорців

Перелік умов для виступу на Вімблдонському турніру цьогоріч білоруським і російським тенісистам розіслав Всеанглійський клуб лаун-тенісу та крокету.

Про це заявив журналіст Sports Illustrated Йон Вертгейм, повідомляє РБК-Україна з посиланням на персональний Twitter інсайдера.

Представники РФ і Білорусі повернуться на трав'яний мейджор після відсторонення торік. У 2022 році тенісистів обох країн не допустили до змагань через агресію проти України.

Організатори Вімблдона-2023 та інших британських турнірів пообіцяли дотримуватися "правильного курсу". Зокрема, білоруські та російські тенісисти будуть зобов'язані зберігати нейтралітет. Вимоги до них турнір "Великого шолома" висуватиме на основі сумнозвісних рекомендацій МОК.

Отже, щоб отримати запрошення на Вімблдонський турнір тенісисти з Росії та Білорусі повинні будуть виступати під нейтральним прапором. Також їм заборонено підтримувати вторгнення РФ до України. Ще одна вимога – фінансова. Тенісисти не повинні отримувати виплати від урядів, зокрема і спонсорські.

Раніше організатори Вімблдона вирішили зняти дискваліфікацію з гравців, які представляють Росію і Білорусь. Вони зможуть зіграти на турнірі "Великого шолома" в нейтральному статусі. Торік мейджор виплатив солідний штраф за бан для росіян і білорусів.

До слова, раніше зібрали реакції спортсменів і політиків на пом'якшення обмежень для атлетів РФ і Білорусі в спецпідбірці.

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