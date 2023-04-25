Уимблдон отдаст на нужды Украины часть доходов от продажи билетов

1 фунт с каждого проданного билета на Уимблдон отдадут на помощь Украине. В свою очередь украинские теннисисты могут рассчитывать на компенсации от организаторов.

Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета пообещал покрыть все расходы украинцев и одного члена команды теннисистов на весь травяной сезон. В этом году он придется на июнь-июль. К примеру, в списке турниров ATP 500 и ATP 250 запланировали соревнования в Нидерландах, Германии, Испании и Великобритании.

Организаторы Уимблдона-2023 также анонсировали ряд ограничений для представителей РФ. На турнире будет действовать полный запрет на российские и белорусские флаги, а также символы поддержки тамошних режимов. Кроме того, российское ТВ не сможет транслировать мэйджор, а медиа не получат аккредитацию.

Ранее Уимблдон разослал теннисистам из РФ и Беларуси список требований для участия в мэйджоре 2023 года. Они должны выступать под нейтральным флагом. Также им запрещено поддерживать вторжение РФ в Украину. Также теннисисты не должны получать выплаты от правительств, в том числе и спонсорские.