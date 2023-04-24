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Дві українки зміцнили позиції у топ-40 рейтингу WTA

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Київ, Понеділок 24 квітня 2023 09:44
Дві українки зміцнили позиції у топ-40 рейтингу WTA Фото: Ангеліна Калініна залишилася першою ракеткою України (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Прогрес у класифікації Жіночої тенісної асоціації (WTA) впродовж тижня продемонстрували Ангеліна Калініна та Марта Костюк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Обидві вітчизняні тенісистки піднялися вгору в рейтингу професіоналок. Калініна залишилася першою ракеткою України.

26-річна українка в актуальній класифікації вийшла на 34-те місце. В її активі 1272 рейтингових очки. Натомість Костюк набрала 1245 пунктів. За тиждень молода киянка піднялася на дві сходинки (36-та позиція). Зате досвідчена Леся Цуренко втратила чотири місця в рейтингу. У першій сотні також втрималася Катерина Байндль.

Найсильніша українська тенісистка в історії Еліна Світоліна продовжила набирати форму. Поки екс-третя ракетка світу перебуває за межами топ-1000. Прогрес за тиждень – 25 позицій (1088-ме місце).

У лідерах рейтингу WTA без проблем залишилася Іга Свьонтек. Польська тенісистка набрала 8975 очок. Доповнили трійку найсильніших Аріна Сабаленка з Білорусі та американка Джессіка Пегула.

Дві українки зміцнили позиції у топ-40 рейтингу WTA

До слова, напередодні Завацька програла фінал ITF W25 Santa Margherita di Pula в Італії.

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