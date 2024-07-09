Вімблдон-2024: остання українка, одіозний серб та інші склали чвертьфінальні пари турніру

Чвертьфінальна стадія трав'яного мейджора розтягнеться на два дні – вівторок і середу. Зокрема, українка з'явиться на корті в другий день.

Новозеландка Лулу Сан, яка стала головною сенсацією турніру, зустрінеться з хорваткою Донною Векіч 9 липня. Після них взаємини з'ясують італійка Ясміне Паоліні та Емма Наварро зі Штатів. Остання напередодні вибила одну з фавориток – співвітчизницю Корі Гауфф.

Натомість в середу латвійка Єлена Остапенко зустрінеться з чеською тенісисткою Барборою Крейчіковою. Закриватимуть 1/4 фіналу Єлена Рибакіна з Казахстану та Світоліна. Востаннє їхні турнірні шляхи перетиналися в четвертому раунді French Open, де гору взяла казашка (6:4, 6:3).

Усі пари 1/4 фіналу в жіночому одиночному розряді:

Сан – Векіч, 9 липня, не раніше 15:00

Паоліні – Наварро, 9 липня, не раніше 17:30

Остапенко – Крейчікова, 10 липня, не раніше 13:00

Рибакіна – Світоліна, 10 липня, не раніше 13:00

Більше фаворитів дісталися до чвертьфіналів чоловіків. Відкриють стадію перша ракетка світу Яннік Зіннер і п'ятий у світовому рейтингу професіоналів Даніїл Медвєдєв із РФ. У вівторок також зустрінуться іспанський тенісист Карлос Алькарас і американець Томмі Пол.

Скандальний серб Новак Джоковіч у середу вийде в корт проти австралійського спортсмена Алекса Де Мінора. Останню путівку в 1/2 фіналу розіграють італієць Лоренцо Музетті та Тейлор Фріц зі США. Для обох півфінал стане найбільшим досягненням у кар'єрі.

Усі пари 1/4 фіналу в чоловічому одиночному розряді: