UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вімблдон-2024: остання українка, одіозний серб та інші склали чвертьфінальні пари турніру

Фото: Еліна Світоліна користується популярністю на трав'яному мейджорі (wimbledon.com)
Автор: Антон Федорців

На Вімблдонському турнірі визначилися всі учасники 1/4 фіналу в жіночому та чоловічому одиночних розрядах. Серед них – українська тенісистка Еліна Світоліна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.

Чвертьфінальна стадія трав'яного мейджора розтягнеться на два дні – вівторок і середу. Зокрема, українка з'явиться на корті в другий день.

Новозеландка Лулу Сан, яка стала головною сенсацією турніру, зустрінеться з хорваткою Донною Векіч 9 липня. Після них взаємини з'ясують італійка Ясміне Паоліні та Емма Наварро зі Штатів. Остання напередодні вибила одну з фавориток – співвітчизницю Корі Гауфф.

Натомість в середу латвійка Єлена Остапенко зустрінеться з чеською тенісисткою Барборою Крейчіковою. Закриватимуть 1/4 фіналу Єлена Рибакіна з Казахстану та Світоліна. Востаннє їхні турнірні шляхи перетиналися в четвертому раунді French Open, де гору взяла казашка (6:4, 6:3).

Усі пари 1/4 фіналу в жіночому одиночному розряді:

  • Сан – Векіч, 9 липня, не раніше 15:00
  • Паоліні – Наварро, 9 липня, не раніше 17:30
  • Остапенко – Крейчікова, 10 липня, не раніше 13:00
  • Рибакіна – Світоліна, 10 липня, не раніше 13:00

 

 

Більше фаворитів дісталися до чвертьфіналів чоловіків. Відкриють стадію перша ракетка світу Яннік Зіннер і п'ятий у світовому рейтингу професіоналів Даніїл Медвєдєв із РФ. У вівторок також зустрінуться іспанський тенісист Карлос Алькарас і американець Томмі Пол.

Скандальний серб Новак Джоковіч у середу вийде в корт проти австралійського спортсмена Алекса Де Мінора. Останню путівку в 1/2 фіналу розіграють італієць Лоренцо Музетті та Тейлор Фріц зі США. Для обох півфінал стане найбільшим досягненням у кар'єрі.

Усі пари 1/4 фіналу в чоловічому одиночному розряді:

  • Зіннер – Медвєдєв, 9 липня, не раніше 15:30
  • Алькарас – Пол, 9 липня, не раніше 16:30
  • Де Мінор – Джоковіч, 10 липня, не раніше 13:00
  • Музетті – Фріц, 10 липня, не раніше 13:00

 

До слова, напередодні Світоліна розгромила китаянку Ван у 1/8 фіналу турніру.

Нагадаємо, раніше пригадали виступи Світоліної на фінальних етапах Вімблдонського турніру.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТенісНовак ДжоковичЕліна СвітолінаУимблдон