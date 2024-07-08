Із тенденцією вгору. Як Світоліна на Вімблдоні штурмувала фінальні раунди
Українська тенісистка Еліна Світоліна в 1/8 фіналу престижних змагань зустрінеться з китаянкою Ван Сіньюй.
Коротко про попередні спроби найтитулованішої українки в історії дійти до фіналу Вімблдонського турніру – в матеріалі РБК-Україна.
Уперше на трав'яний мейджор українка приїхала в 2012 році. Тоді ще юна тенісистка для виступів в основній сітці повинна була пройти крізь горнило кваліфікації. Не склалося. Світоліна програла в першому ж раунді майбутній першій ракетці світу Гарбіньє Мугурусі (3:6, 0:6).
Зате на наступний рік українська тенісистка стартувала вже з основного раунду. Проте, жереб не був надто прихильним до Світоліної. У першому колі їй випало зіграти з 15-ю сіяною на турнірі Маріон Бартолі. Француженка взяла гору в двох сетах (6:3, 7:5). А далі вона дійшла до фіналу та виграла єдиний "Гренд Слем" у кар'єрі.
У трьох наступних розіграшах Світоліна не змогла пробитися далі 2-го раунду. Якщо в 2014 році вона вилетіла від маловідомої японки Місакі Дої (4:6, 1:6), то в 2015-му взяла в неї реванш у трьох партіях (3:6, 6:3, 6:2). Та в 1/32 фіналу вітчизняній тенісистці довелося зачохлити ракетку після зустрічі з австралійкою Кейсі Деллакква (6:7, 3:6), спеціалізацією якої був парний розряд. Не склалося в українки в 2016 році. Вона легко переграла британку Наомі Брейді (6:2, 6:3), але потім вилетіла від представниці Казахстану Ярослави Шведової (2:6, 6:3, 4:6).
Прорив для Світоліної настав у 2017-му. Цього разу вона дійшла до 1/8 фіналу. Українська тенісистка розпочала зі скальпів іменитих суперниць – австралійки Ешлі Барті (7:5, 7:6) та італійки Франчески Ск'явоне (6:3, 6:0). Після перемоги ж над німкенею Каріною Віттхьофт (6:1, 7:5) Світоліна вийшла на латвійку Єлену Остапенко. Балтійка взяла перший сет (6:3), а в другій партії зуміла дотиснути українку на тай-брейку (8:6).
Фото: Єлена Остапенко зупинила Еліну Світоліну в 2017 році (wimbledon.com)
Подальшого поступу від Світоліної чекали в 2018 році. Однак, очікування довелося перенести ще на 12 місяців, адже вітчизняна спортсменка несподівано завершила виступи після першого ж кола, поступившись німецькій тенісистці Татьяні Марії (6:7, 6:4, 1:6).
Перед сезоном-2019 Світоліна вже мала цілу колекцію невдач на "Гренд Слемах" і зіткнулася з "чвертьфінальним прокляттям". І саме на Вімблдоні того року титулована українка зуміла його зняти. Вона набирала поступово. У першому раунді розібралася з австралійкою Дар'єю Гавріловою (7:5, 6:0), а в 1/16 фіналу пройшла на відмові росіянки Маргаріти Гаспарян.
Там трохи важче було з гречанкою Марією Саккарі. Світоліна перемогла в першому сеті (6:3), але поступилася в другій партії на тай-брейку. Проте, у вирішальному сеті українка домінувала на корті (6:2). Трохи простіше було з Петрою Мартіч із Хорватії (6:4, 6:2). А в чвертьфіналі Світоліна впоралася з чешкою Кароліною Муховою (7:5, 6:4).
У півфіналі українська тенісистка вийшла на Сімону Халеп. Румунка тоді була on fire, тож фактично не помітила спротиву Світоліної. У першому сеті вітчизняна спортсменка змогла взяти лише гейм, у другому – ще три. Халеп же потім у фінальному поєдинку розтрощила саму Серену Вільямс (6:2, 6:2)...
Вімблдон-2020 не відбувся через пандемію коронавірусу, а ось в 2021 році повторити успіх останнього розіграшу Світоліній не вдалося. У статусі третьої сіяної вона пройшла бельгійку Алісон ван Ейтванк (6:3, 2:6, 6:3), але зачохлила ракетку після другого кола змагань. Сенсацію створила полька Магда Лінетт, розібрашись з українкою в двох партіях (6:3, 6:4).
Після пов'язаною з вагітністю та народженням доньки паузи Світоліна повернулася на Вімблдонський турнір торік. Виступ українки став одкровенням. Отримавши вайлдкард від організаторів, вітчизняна тенісистка подолала 6 стадій турніру та вибула з боротьби лише після 1/2 фіналу.
На шляху до цієї висоти Світоліна відправила додому чимало гучних імен. Розпочала вона з Вінус Вільямс (6:4, 6:3). Далі настала черга Елізе Мертенс із Бельгії (6:1, 1:6, 6:1), американки Софії Кенін (7:6, 6:2) та білоруски Вікторії Азаренки (2:6, 6:4, 7:6). Далі жереб був ще безжальнішим.
У чвертьфіналі українці випало зіграти з першою ракеткою світу Ігою Свьонтек. Світоліна здивувала в першому ж сеті, зумівши переграти польку без тай-брейку (7:5). Натомість в другій партії Свьонтек змогла реваншуватися лише в додатковому геймі (7:6). Нарешті у вирішальному сеті вітчизняна тенісистка була нестримною (6:2). На жаль, "палива" ще й на півфінал не вистачило. Маркета Вондроушова з Чехії ззовні легко переграла Світоліну (6:3, 6:3), а потім завоювала трофей у протистоянні з Онс Жабер із Тунісу.
Цьогоріч новим випробуванням для Світоліної стане зустріч із китаянкою Ван Сіньюй. Поєдинок 1/8 фіналу Вімблдона-2024 проти 42-ї в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) відбудеться 8 липня і розпочнеться не раніше 15:00. Трансляція доступна на Setanta Sports. Досі турнірні шляхи Світоліної та Ван не перетиналися.
До слова, раніше пригадали історію успіхів українських тенісисток на Вімблдонському турнірі.
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