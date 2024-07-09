Уимблдон-2024: последняя украинка, одиозный серб и другие составили пары 1/4 финала турнира

Четвертьфинальная стадия травяного мэйджора растянется на два дня – вторник и среду. В частности, украинка появится на корте во второй день.

Новозеландка Лулу Сан, ставшая главной сенсацией турнира, встретится с хорваткой Донной Векич 9 июля. После них отношения выяснят итальянка Ясмине Паолини и Эмма Наварро из Штатов. Последняя накануне выбила одну из фавориток – соотечественницу Кори Гауфф.

В среду латышка Елена Остапенко встретится с чешской теннисисткой Барборой Крейчиковой. Будут закрывать 1/4 финала Елена Рыбакина из Казахстана и Свитолина. В последний раз их турнирные пути пересекались в четвертом раунде French Open, где верх взяла казашка (6:4, 6:3).

Все пары 1/4 финала в женском одиночном разряде:

Сан – Векич, 9 июля, не раньше 15:00

Паолини – Наварро, 9 июля, не раньше 17:30

Остапенко – Крейчикова, 10 июля, не раньше 13:00

Рыбакина – Свитолина, 10 июля, не раньше 13:00

Больше фаворитов добрались до четвертьфиналов мужчин. Откроют стадию первая ракетка мира Янник Зиннер и пятый в мировом рейтинге профессионалов Даниил Медведев из РФ. Во вторник также встретятся испанский теннисист Карлос Алькарас и американец Томми Пол.

Скандальный серб Новак Джокович в среду выйдет в корт против австралийского спортсмена Алекса Де Минора. Последнюю путевку в 1/2 финала разыграют итальянец Лоренцо Музетти и Тейлор Фриц из США. Для обоих полуфинал станет самым большим достижением в карьере.

Все пары 1/4 финала в мужском одиночном разряде: