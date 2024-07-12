Виманюють дані про військових: українців попередили про шахрайські дії РФ щодо полонених

Як зазначили у відомстві, російські розвідслужби створили так звані "громадські організації". Вони розповсюджують в інтернеті інформацію про українських військовополонених та стверджують, що можуть отримати доступ до місць утримання.

Таким чином росіяни отримують важливу інформацію для подальшого маніпулювання та тиску на сім’ї полонених: виписки зі службових розслідувань, персональні дані, фотографії побратимів тощо.

"Координаційний штаб закликає родини не передавати невідомим особам та "організаціям" персональні документи та будь-яку інформацію про рідних, що перебувають в російській неволі", - сказано у повідомленні.

Обмін полоненими

Нагадаємо, 25 червня Україна провела черговий обмін військовополоненими із Росією. Тоді вдалося звільнити 90 захисників.

А вже 28 червня вдалося повернути заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нерімана Джеляла, який був захоплений у 2021 році.

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