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Выманивают данные о военных: украинцев предупредили о мошеннических действиях РФ в отношении пленных

Иллюстративное фото: украинцев предупредили, что РФ получает данные о пленных (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российские спецслужбы выманивают у украинцев данные о военных, которые могут быть в плену, обещая предоставить информацию о них. Однако это обман.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Координационного штаба по обращению с военнопленными.

Как отметили в ведомстве, российские разведслужбы создали так называемые "общественные организации". Они распространяют в интернете информацию об украинских военнопленных и утверждают, что могут получить доступ к местам содержания.

Таким образом, россияне получают важную информацию для дальнейшего манипулирования и давления на семьи пленных: выписки из служебных расследований, персональные данные, фотографии собратьев и т.д.

"Координационный штаб призывает семьи не передавать неизвестным лицам и "организациям" персональные документы и какую-либо информацию о находящихся в российской неволе родных", - сказано в сообщении.

Обмен пленными

Напомним, 25 июня Украина провела очередной обмен военнопленными с Россией. Тогда удалось уволить 90 защитников.

А уже 28 июня удалось вернуть замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Неримана Джеляла, который был захвачен в 2021 году.

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