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"Выманили кролики". СБУ показала, как снайперский огонь уничтожает оккупантов (видео)

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Киев, Воскресенье 08 января 2023 10:11
"Выманили кролики". СБУ показала, как снайперский огонь уничтожает оккупантов (видео) Фото: СБУ показала, как снайперский огонь уничтожает оккупантов (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Служба безопасности показала видео уничтожение оккупантов снайперским огнем. Россияне оказались под прицелом в то время, когда отвлеклись на кроликов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

Указано, что украинские снайперы ликвидировали двух российских вояк.

"При отработке вражеских позиций на передовой боевые кролики, натренированные в секретных лабораториях украинской спецслужбы, выманили на себя группу россиян. Ее прицельным огнем поразила снайперская группа ЦСО "А" СБУ: двое оккупантов были уничтожены. Цель отработана, возведенная группа вернулась на базу без потерь!" - говорится в описании под видео.

Напомним, недавно украинские снайперы показали, как уничтожают российских военных на Бахмутском направлении.

Как сообщалось, украинские защитники за минувшие сутки ликвидировали еще 430 оккупантов. В общей сложности с начала полномасштабной войны потери РФ составляют более 111 тысяч военных убитыми.

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