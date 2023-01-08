Українські бійці ліквідували ще 430 окупантів. Генштаб оновив втрати Росії

Українські захисники за минулу добу ліквідували ще 430 окупантів. Загалом втрати РФ у війні з лютого перевищили вже понад 111 тисяч вбитими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.01.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 111170 (+430) осіб ліквідовано,

танків - 3069 (+3) од,

бойових броньованих машин - 6130 (+5) од,

артилерійських систем - 2065 (+3) од,

РСЗВ - 431 (+0) од,

засоби ППО - 217 (+0) од,

літаків - 285 (+0) од,

гелікоптерів - 272 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1849 (+5),

крилаті ракети - 723 (+0),

кораблі /катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4801 (+3) од,

спеціальна техніка ‒ 183 (+1).

Нагадаємо, як повідомив Генштаб, 5 січня з Ростова-на-Дону до Кемеровської області прибув потяг із заповненими мертвими росіянами. Тепер трупи мають розвантажити до місцевих моргів.

Додамо, раніше українські бійці відбили атаку під Бахмутом та ліквідували російського командира.

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