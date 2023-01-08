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Українські бійці ліквідували ще 430 окупантів. Генштаб оновив втрати Росії

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Донбас, Неділя 08 січня 2023 08:23
Українські бійці ліквідували ще 430 окупантів. Генштаб оновив втрати Росії Фото: втрати російських військ перевищили вже 111 тисяч убитими (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Українські захисники за минулу добу ліквідували ще 430 окупантів. Загалом втрати РФ у війні з лютого перевищили вже понад 111 тисяч вбитими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.01.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 111170 (+430) осіб ліквідовано,
  • танків - 3069 (+3) од,
  • бойових броньованих машин - 6130 (+5) од,
  • артилерійських систем - 2065 (+3) од,
  • РСЗВ - 431 (+0) од,
  • засоби ППО - 217 (+0) од,
  • літаків - 285 (+0) од,
  • гелікоптерів - 272 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1849 (+5),
  • крилаті ракети - 723 (+0),
  • кораблі /катери - 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4801 (+3) од,
  • спеціальна техніка ‒ 183 (+1).

Нагадаємо, як повідомив Генштаб, 5 січня з Ростова-на-Дону до Кемеровської області прибув потяг із заповненими мертвими росіянами. Тепер трупи мають розвантажити до місцевих моргів.

Додамо, раніше українські бійці відбили атаку під Бахмутом та ліквідували російського командира.

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